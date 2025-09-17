La modista Silvia Tcherassi recibe el Premio Diseñador Internacional en el 40 aniversario de MBFWMadrid

Archivo - Carmen Busquets; Arancha Priede, Directora de Negocio Ferial de IFEMA MADRID; Palomo; Silvia Tcherassi; Daniel Martinez, Vicepresidente de Ifema Madrid y Oscar Romera; Coordinador General de Economía, Comercio y Consumo, del Ayuntamiento de Madr - IFEMA MADRID - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La modista Silvia Tcherassi recibió en la noche de este martes con el Premio Diseñador Internacional en el 40 aniversario de MBFWMadrid durante la primera edición de este galardón, que acogió el Hotel Four Seasons.

Según ha informado Ifema Madrid en un comunicado, Tcherassi recibió el galardón de manos de la empresaria venezolana Carmen Busquets, en reconocimiento a su papel en la internacionalización de la moda hispanoamericana y a su vínculo con Madrid.

Por su parte, el Premio Talento Nacional fue para Palomo, entregado por el Coordinador General de Economía, Comercio y Consumo, del Ayuntamiento de Madrid, Óscar Romera, destacando su capacidad para reinventar los códigos de la moda española y "consolidarse como una de las voces más influyentes de su generación en la escena internacional".

Ambos premiados recibieron 'El Paso Alto', una obra creada en exclusiva por el artista Juan Garaizabal como pieza escultórica que simboliza el ascenso creativo y humano a través de una escalera irregular que representa los caminos vitales.

Con estos galardones, MBFWMadrid inaugura su 40 aniversario, que se desarrollará hasta eeste domingo. Durante esta cita, también se rendirá homenaje al talento con la entrega el próximo sábado del Premio L'Oréal Paris a la Mejor Colección y el Premio L'Oréal Paris a la Mejor Modelo a los protagonistas de esta edición.

Además, la noche del domingo se reservará para la ceremonia de entrega de Mercedes-Benz Fashion Talent, el premio internacional de MBFWMadrid que confirma el apoyo de la marca a nuevos creadores en su 26ª edición.