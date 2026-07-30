MOMAD cierra su primera edición de julio con más de 200 marcas y consolida su nuevo modelo entre el sector

Ifema.- Momad cierra su primera edición de julio con más de 200 marcas y presencia internacional - IFEMA MADRID

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional de Moda, Calzado y Accesorios (MOMAD), organizada por Ifema Madrid, ha concluido su primera edición de julio consolidando un nuevo modelo ferial orientado a anticipar las colecciones de Primavera/Verano 2027, tras reunir durante tres jornadas a más de 200 marcas y contar con una destacada presencia de compradores internacionales.

Así lo ha destacado Ifema Madrid en un comunicado, en el que ha detallado que la cita, en el Pabellón 5 del recinto ferial, ha reunido a 50 marcas que participaban por primera vez en la feria, con una oferta más especializada y un perfil de visitante profesional centrado en descubrir nuevas colecciones, establecer contactos comerciales y generar oportunidades de negocio.

La convocatoria, que abre el calendario profesional de la moda en España, reunió una amplia representación del sector, con un 60% de firmas españolas, además de nuevas propuestas comerciales y espacios especializados. Según Ifema, la feria registró una actividad constante en los expositores y una respuesta positiva por parte de empresas participantes, compradores y visitantes.

Entre las novedades de esta edición destacó la reorganización de la oferta para facilitar el recorrido profesional. En este contexto, el espacio Focus Brands reunió firmas como Flabelus, CIRCU, The Bag Lab, Angie Vásquez, Surarquía, Barnet, De Flores y Floreros y Juan Pina Piel, varias de ellas presentes por primera vez en MOMAD.

Asimismo, la Zona Best Sellers mostró productos de firmas como EMME, Ma Petite, Capsule, Meta4, MIA, Calzados Victoria, Alhamas, Surkana, Meisïe & Skatïe, Opera Fashion, Alba Conde, Sonia Peña, Twins Fantasy, JJL, Tintoremus y Top3, mientras que la Boutique Consciente volvió a reunir iniciativas vinculadas a la sostenibilidad, los nuevos materiales y la producción responsable.

En el plano internacional, la feria reforzó su Programa de Compradores con la asistencia de profesionales procedentes de mercados de Europa, Latinoamérica, Norteamérica, Oriente Medio y Asia, entre ellos México, Colombia, Perú, Estados Unidos, Italia, Países Bajos, Arabia Saudí y Francia.

La programación se completó con una pasarela en la que participaron iniciativas como Uniendo Moda Castilla y León, Málaga de Moda, propuestas de moda baño de Canarias, colecciones de moda flamenca y Diseñadores de Rumanía, así como con las jornadas MOMAD Talks, centradas en cuestiones como la inteligencia artificial, la sostenibilidad, la economía circular, la construcción de marca y la evolución del retail.

La próxima edición de MOMAD se celebrará del 4 al 6 de febrero de 2027 en Ifema Madrid, coincidiendo con Bisutex e Intergift.