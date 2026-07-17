Momad estrena las Zonas de Tendencias y Best Sellers para descubrir las propuestas más atractivas del año

Momad - IFEMA MADRID

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional de Moda, Calzado y Accesorios (Momad), organizada por Ifema Madrid, estrenará en su próxima edición (del 23 al 25 de julio) la Zona de Tendencias y la Zona Best Sellers, dos nuevos espacios concebidos para facilitar el descubrimiento de los productos de moda del año.

Según ha informado Ifema en un comunicado, los visitantes podrán encontrar en ellas algunas de las propuestas más atractivas de la edición, con presencia desde colecciones inéditas en Momad hasta artículos artesanales, accesorios, calzado y propuestas de diseño contemporáneo.

Estos nuevos espacios formarán parte de una convocatoria que reunirá a más de 150 marcas nacionales e internacionales --de entre ellas cerca de 50 nuevas firmas respecto a la edición pasada--, con una oferta centrada en la calidad, la selección del producto y la generación de oportunidades de negocio para compradores y profesionales del sector.

La Zona de Tendencias buscará generar un entorno para descubrir nuevas propuestas y firmas con una fuerte identidad de producto, reuniendo así marcas españolas, tanto consolidadas como emergentes, empresas en crecimiento y colecciones que llegan por primera vez a Momad, entre las que destacan firmas como Flabelus, Circu, The Bag Lab, Angie Vásquez, Surarquía y Barnet.

Por su parte, la Zona Best Sellers reunirá una selección de artículos y colecciones especialmente representativas de las marcas expositoras. En ella estarán presentes firmas como Emme, Alhamas, Surkana, Meisïe & Skatïe, Opera Fashion, Alba Conde, Sonia Peña, Twins Fantasy, JJL, Tintoremus y Top3, configurando una muestra de producto con una "sólida trayectoria comercial y especial potencial de negocio para las próximas temporadas".

LA MAYOR OFERTA DEL CALENDARIO FERIAL DE LA MODA

Más allá de la Zona de Tendencias y la Zona Best Sellers, el Pabellón 5 de Ifema Madrid reunirá una selección de marcas nacionales e internacionales de cara a ofrecer una visión amplia de las colecciones y propuestas que marcarán las próximas temporadas, reflejando los ejes sobre los que se articula esta edición de Momad: el valor del diseño y la producción desarrollados en España; la artesanía; la sostenibilidad; y la vocación de proyección internacional de las marcas.

En este sentido, la moda contemporánea y casual tendrá una presencia destacada con la presencia de firmas como Vilagallo, Alba Conde, NKN Nekane, Lemaille, Saint James o Rinascimento; mientras que la moda de invitada y ceremonia contará con nombres de referencia como Colour Nude, Sonia Peña, Carla Ruiz/Arggido o Mariquita Trasquilá.

El calzado también tendrá un peso relevante con propuestas como Victoria, RIA Menorca, Ecco o Alhamas, junto a marcas de accesorios como Anartxy, Soruka o Sitara Fashion.

Crecerá además en esta edición el protagonismo del baño y el 'resortwear', con marcas como Vacanze Italiane, Aparais, Pampita Island, Makiara Global Textil, Mele Beach, Acquadicocco o las firmas de Canarias Islas de Moda (Elena Morales, Macaronesia, Pedro Palmas y Mommy Loves).

Junto a ello, la sostenibilidad contará también con un espacio propio a través de la Boutique Consciente, donde participarán propuestas como Tintoremus, Gerescal, Daniel Chong Brand, Fulmarix o Elemente Clemente, entre otras.