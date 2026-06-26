Publicado 26/06/2026 13:16

Momad reunirá en julio a más de un centenar de marcas con las tendencias de moda Primavera-Verano 2027

Momad.
Momad. - IFEMA MADRID

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ifema Madrid acogerá del 23 al 25 de este próximo julio una selección de marcas nacionales e internacionales en Momad, la Feria Internacional de Moda, Calzado y Accesorios, donde se presentarán las principales novedades de la temporada Primavera-Verano 2027.

Las colecciones que se exhibirán en esta edición ponen el foco en la calidad del producto y la identidad de marca para responder a un mercado que demanda diferenciación y valor "añadido", según ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

De este modo, las firmas participantes avanzarán tendencias que combinan diseño, confort y artesanía mediante el uso de tejidos "naturales" y estampados de inspiración mediterránea.

Las propuestas vinculadas al baño y al 'resortwear' tendrán un protagonismo destacado con firmas como David Beachwear, Vacanze Italiane, David Woman o Iconique, que presentarán nuevas colecciones basadas en "una elegancia relajada".

Asimismo, la moda de fiesta y ceremonia ocupará un espacio relevante con la participación de la diseñadora Sonia Peña o firmas como Carla Ruiz, UNIQUE y Mascara London .

DISEÑO Y CALZADO

Por su parte, la moda contemporánea aportará novedades marcadas por el color y la inspiración "artística" de la mano de marcas como NKN Nekane, Vilagallo o Colour Nude. Estas propuestas incorporarán procesos de producción "responsables" con prendas concebidas para construir armarios "versátiles" y "duraderos" .

Finalmente, el calzado tendrá un papel "destacado" en esta cita profesional, donde la firma RIA Menorca celebrará su 80 aniversario con una colección "especial" que rinde homenaje a la abarca menorquina. Junto a ella, la marca Victoria presentará una propuesta marcada por materiales "innovadores" y nuevas texturas.

Momad reunirá a más de un centenar de marcas procedentes de 11 países para convertirse en un punto de encuentro "clave" para descubrir las nuevas colecciones.

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