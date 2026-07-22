Momad reunirá a más de 200 marcas en en más de 3.600 metros cuadrados con nuevos espacios profesionales

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Momad abrirá este jueves una edición renovada que inaugura el calendario profesional de la moda en España, reuniendo del 23 al 25 de julio en el Pabellón 5 a más de 200 marcas nacionales e internacionales en más de 3.600 metros cuadrados de exposición.

Según recoge Ifema Madrid en un comunicado, la convocatoria, concebida para anticipar las colecciones Primavera/Verano 2027, incorpora 50 nuevas incorporaciones y se orienta a generar nuevas oportunidades de negocio para compradores, distribuidores y otros profesionales del sector, "alineando la cita con los tiempos de presentación y compra de la próxima temporada".

La oferta expositiva abarca moda contemporánea, invitada y ceremonia, calzado, accesorios, baño y resortwear, con el objetivo de consolidar la edición de julio como punto de partida del calendario ferial profesional de la moda en España y ofrecer a los compradores un marco más anticipado para la planificación comercial.

En el marco de esta estrategia, Momad contará con un Programa de Compradores Internacionales que acercará a la feria a cerca de 50 profesionales procedentes de Europa, Latinoamérica y Asia, perfiles clave para impulsar relaciones comerciales y abrir oportunidades de expansión para las firmas participantes.

Marcas consolidadas, nuevas incorporaciones y propuestas emergentes ofrecerán una panorámica representativa del sector. Entre las firmas presentes se encuentran Vilagallo, Alba Conde, NKN Nekane, Saint James, Rinascimento, Colour Nude, Sonia Peña, Mariquita Trasquilá, Victoria, ECCO, RIA Menorca, Alhamas, Vacanze Italiane o Aparais, entre otras.

La oferta se completará con la presencia de las ganadoras de Momad Talents, Sandra Botero y Pilar del Campo, que contarán con stand propio, reforzando la apuesta del certamen por acercar el talento emergente al mercado y dar visibilidad a nuevas propuestas creativas dentro de la industria.

Entre las principales novedades de esta edición destacan los nuevos espacios diseñados para facilitar el recorrido profesional del visitante y ofrecer una lectura más clara de la oferta. El área Focus Brands reunirá propuestas con identidad propia como Flabelus, CIRCU, The Bag Lab, Angie Vásquez, Surarquía, Barnet, De Flores y Floreros o Juan Pina Piel.

Por su parte, la Zona Best Sellers dará visibilidad a referencias destacadas de firmas como EMME, Alhamas, Surkana, Meisïe & Skatïe, Opera Fashion, Alba Conde, Sonia Peña, Twins Fantasy, JJL, Tintoremus y Top3, entre otras.

La feria contará además con la Boutique Consciente, un espacio dedicado a proyectos vinculados a la sostenibilidad y a los nuevos materiales, con propuestas como Tintoremus Studio, Gerescal, Daniel Chong Brand, Fulmarix o Elemente Clemente, que ponen el foco en modelos de producción responsables y en la economía circular.

La Pasarela de Momad estrenará también un nuevo enfoque y será uno de los principales focos de actividad de la feria, con desfiles colectivos, propuestas institucionales, proyectos de promoción del talento y ponencias.

La programación reunirá presentaciones de Málaga de Moda; Uniendo Moda Castilla y León, proyecto de CEOE Castilla y León con el apoyo de la Consejería de Industria, Universidades, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León; Canarias PROEXCA; Diseñadores de Rumanía; la Cátedra Internacional de Moda Flamenca de ESSDM; ADA y Fundisma, entre otros.

Asimismo, Momad Talks ofrecerá un programa de encuentros profesionales centrado en algunos de los grandes retos del sector, como la inteligencia artificial, la construcción de marca, la sostenibilidad, la economía circular o la evolución del retail, con el objetivo de aportar conocimiento y favorecer el intercambio de experiencias entre los distintos actores de la industria.