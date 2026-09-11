NARS y Mercedes-Benz Fashion Week Madrid reconocerán "el talento y la creatividad" de la moda española

NARS y Mercedes-Benz Fashion Week Madrid reconocen el talento y la creatividad que impulsan la moda española. - IFEMA

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

NARS y Mercedes-Benz Fashion Week Madrid reconocerán "el talento y la creatividad" que contribuyen al "crecimiento, la proyección y el prestigio de la moda española" a través de dos nuevos galardones que se entregarán durante la próxima edición de la pasarela.

La firma internacional de referencia en el ámbito de la belleza profesional celebrará una nueva edición de los NARS Excellence Awards, unos reconocimientos destinados a poner en valor a las personas que, desde diferentes ámbitos, contribuyen "al crecimiento y la proyección de la moda española", ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

En esta edición se concederán los premios Mercedes-Benz Fashion Week Madrid-NARS ICON y Mercedes-Benz Fashion Week Madrid-NARS Best Makeup Vision, que reflejan la apuesta compartida por reconocer "el valor de la creatividad, la innovación y la contribución de quienes fortalecen el ecosistema de la moda dentro y fuera de España".

En concreto, el Premio Mercedes-Benz Fashion Week Madrid-NARS ICON distinguirá a aquellas personas que, desde cualquier disciplina o profesión, hayan "apoyado, promovido y fortalecido la moda española a lo largo de su trayectoria". Podrán ser objeto de este reconocimiento diseñadores, fotógrafos, estilistas, editores, empresarios, comunicadores, artesanos, creadores de contenido u otras personalidades cuya aportación haya sido "clave" para el crecimiento de la industria.

El jurado encargado de seleccionar al ganador estará formado por el presidente de Shiseido España, Frans Reina; la directora creativa de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, Valentina Suárez de Zuloaga; la estilista Beatriz Moreno de la Cova e Isabel Mascareñas, miembro del Comité de Moda de la pasarela.

Los criterios de valoración del premio se centrarán en tres pilares: la trayectoria y el compromiso, entendidos como "una dedicación continuada al impulso, desarrollo y visibilidad de la moda española; la influencia y contribución, relacionada con la capacidad de generar oportunidades, abrir caminos y fortalecer el sector y sus profesionales; y el legado e impacto cultural, referido a la aportación al prestigio, la proyección y la evolución de la moda española y a su capacidad para inspirar a futuras generaciones.

La personalidad galardonada con el Premio NARS ICON recibirá apoyo financiero en el marco de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Con este reconocimiento, NARS busca "poner en valor el talento, la dedicación y la influencia de quienes han contribuido de manera decisiva a construir la identidad y el prestigio de la moda española".

PREMIO AL DISEÑADOR CON "UNA ESPECIAL SENSIBILIDAD" HACIA MAQUILLAJE

Por su parte, el Premio Mercedes-Benz Fashion Week Madrid-NARS Best Makeup Vision reconocerá al diseñador que haya demostrado "una especial sensibilidad hacia el maquillaje como elemento esencial de la propuesta creativa de su desfile" en esta edición de la pasarela.

El jurado de este galardón estará integrado por el presidente de Shiseido España, Frans Reina; la experta en maquillaje, Silvia Pellisa; Rachel Hardie de NARS Senior Artistry&Education Manager, y el director de maquillaje de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, José Belmonte.

El reconocimiento pone el foco en aquellos diseñadores capaces de entender la belleza como "una extensión de su universo creativo e integrar el maquillaje como una herramienta para reforzar el relato, la identidad y la emoción de la colección presentada en pasarela".

Los criterios de valoración se centrarán en dos pilares: la creatividad, atendiendo a la originalidad y coherencia de la propuesta de maquillaje y a su capacidad para aportar una dimensión estética diferencial al conjunto creativo del desfile; y la visión integrada de moda y belleza, valorando la capacidad de considerar el maquillaje como "una parte fundamental del discurso creativo, potenciando la narrativa de la colección y contribuyendo a construir una experiencia visual completa".

El diseñador galardonado con el premio Best Makeup Vision recibirá apoyo financiero por parte de NARS, como reconocimiento a su creatividad e innovación en la intersección entre moda y belleza.