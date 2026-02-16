Orientación, capacitación y aprendizaje digital llegan a la Semana de la Educación del 11 al 15 de marzo

Semana de la Educación. - IFEMA MADRID

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Semana de la Educación llegará a Ifema Madrid del 11 al 15 de marzo con "una destacada participación" de centros educativos, instituciones públicas y entidades, que configuran "una de las panorámicas más completas del sistema formativo en España", en una convocatoria que articula orientación académica, capacitación profesional y aprendizaje digital en un mismo espacio

Bajo el lema, 'Sostenibilidad, tu futuro empieza aquí', la Semana de la Educación, se celebrará en los pabellones 12 y 14 y reunirán a estudiantes, familias y profesionales en torno a AULA, Digielearning, Postgrado y Formación Continua y Schools Day, ha desgranado Ifema Madrid en un comunicado.

En el ámbito universitario, la Semana de la Educación contará con la presencia de centros como la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad de Alcalá, la Universidad Francisco de Victoria, la Universidad Europea de Madrid, Universidad Camilo José Cela, la Universidad Nebrija, Icade - Universidad Pontificia Comillas.

También, Cunef, Universidad Alfonso X El Sabio, Universidad Pontificia de Salamanca, UCAM o la UNED, junto a centros especializados como ESIC University, UDIT, UNIE, IEB, Centro Universitario U-tad, Istituto Europeo di Design, Agrupación Escuni o Voxel School, que presentarán su oferta en áreas como empresa, tecnología, innovación y diseño.

La Formación Profesional ocupará un papel destacado con la presencia de centros como Adams, CEAC FP, Ilerna Online, FP Euroformac, IFP, Davante o Universae, además de entidades sectoriales como la Fundación Laboral de la Construcción y la Fundación del Metal para la Formación, Cualificación y Empleo, Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, Educación Azul o Parque Móvil del Estado, que acercarán itinerarios técnicos vinculados a sectores estratégicos.

Junto a ellas, organizaciones como Cruz Roja Española, Grupo Aspasia o Grupo Femxa Formación y Empleo o ISED mostrarán programas orientados a la empleabilidad y la inserción profesional.

La dimensión institucional de la convocatoria se verá reforzada con la presencia institucional a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Servicio Público de Empleo Estatal, la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid o la Generalitat de Catalunya, así como entidades públicas como Renfe, entre otros organismos, que presentarán oportunidades formativas y profesionales vinculadas a la administración pública y a sectores estratégicos del país.

La oferta se completará con centros de idiomas y programas internacionales como el British Council, EF Education First, Enforex, Sheffield Centre o Cambridge Institute Group, que abrirán a las visitantes opciones de movilidad académica y formación en el extranjero.

En el ámbito tecnológico, Digielearning, que se celebrará los días 11 y 12 de marzo, reunirá centros de referencia en formación online y soluciones digitales. Este espacio cuenta con el apoyo de la Asociación Nacional de Centros y Proveedores de e-Learning (Ancypel), desde donde se subraya que será "un punto de encuentro estratégico del ecosistema nacional del e-learning", que este año será "integrador e innovador" impulsando la convergencia entre formación no presencial y nuevas tecnologías educativas.

Junto a la Asociación, estarán presentes firmas como, ADR Formación, LTG Technologies Group o Computer Aided E-Learning, reforzando la dimensión innovadora de esta área.

La Semana de la Educación volverá a convertirse en "el epicentro de la orientación académica y profesional". Las entradas están ya a la venta en la web de Semana de la Educación, ha recordado la organización.