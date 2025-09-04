El pabellón 10 abre sus puertas el 11 de septiembre a la pasarela de Momad con moda, calzado y complementos

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Momad, el Salón Internacional de Moda, Calzado y Accesorios que organiza Ifema Madrid, reunirá durante sus jornadas profesionales a diseñadores, marcas y expertos del sector en una agenda de actividades en el pabellón 10 del recinto ferial.

El programa del evento combinará la creatividad de los desfiles con un espacio divulgativo orientado a profesionales para posicionar a Momad como "el punto de encuentro de referencia en España y una plataforma de proyección internacional", ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

Como novedad, la pasarela de Momad contará con la participación especial de Bogotá Fashion Week, que traerá a Madrid la creatividad y el talento de diseñadores icónicos y emergentes de la escena latinoamericana. Este desfile marcará el inicio de la actividad de este gran espacio.

Asimismo, a lo largo de las jornadas, el escenario acogerá colecciones de distintas firmas y creadores, como Núñez de Arenas, Gallobuey, Morena Toro, Lua Internacional. Aquadicocco, Dolcezza, Mubri o Kapda Casa. Se suman también Málaga de Moda, ADA, Joyas Sostenibles y Fundisma (Fundación para la Promoción del Diseño en la Comunidad de Madrid), entre otras. A ello se sumarán proyectos vinculados a Bisutex, que incorporarán el universo de la bisutería y los complementos a la pasarela para enriquecer al completo la experiencia visual y creativa.

PONENCIAS PARA TRANSFORMAR LA MODA

Tras los desfiles, la pasarela acogerá diferentes conferencias y mesas redondas que explorarán la transformación del sector. Entre ellas, destacará la mesa redonda protagonizada por Francisco Luque (GalloBuey) junto a representantes de R-evolución y Onversed, que abordarán la innovación digital y los nuevos modelos de negocio en la moda. Se sumará también a la agenda la sesión de Nitsnets sobre los retos del ecommerce B2B.

Por su parte, tendrán especial relevancia las organizadas por Moda España, dedicadas al Pasaporte Digital de la Moda como herramienta de trazabilidad y transparencia, así como la mesa redonda 'Moda sin fronteras: tallaje europeo y digitalización', donde presentarán una potente herramienta basada en IA: el Transformador Digital de Tallas. Completará su propuesta la charla dinámicas y consejos para crecer en 'TikTok Shop' y 'Live Shopping', a cargo de Carmen Muley, pionera en el sector del comercio social y CEO de Paragon Social Commerce.

La programación incluirá igualmente la mesa redonda sobre inclusividad y diversidad, en la que participarán la creadora de contenidos Eleonora Montanari, el periodista especialista en moda Jesús Reyes y la periodista y humorista, Ana Goitia, bajo la moderación de Susana Salvadó.

Finalmente, la agenda reunirá el caso de éxito presentado por Bukolica en la organización de eventos y la ponencia de Piluka de Echegaray, titulada en psicología del color y su aplicación en moda, para cerrar este espacio de conocimiento que arrojará las claves para afrontar los desafíos del sector.