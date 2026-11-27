El consejero de Cultura y Deportes de la comunidad de Madrid, Mariano de Paco, hace entrega del Gran Premio Comunidad de Madrid en la Mutua Madrid Horse Week 2026. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha entregado este viernes el Gran Premio Comunidad de Madrid en la Mutua Madrid Horse Week 2026, una de las principales citas del calendario ecuestre internacional, que se celebra hasta este domingo en Ifema Madrid.

El Ejecutivo autonómico colabora con este encuentro, que prevé superar los 45.000 asistentes y que reúne a cerca de 300 caballos y 170 jinetes y amazonas, según ha indicado la Comunidad en un comunicado.

Por ello, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, ha participado este viernes en la entrega del Gran Premio Comunidad de Madrid, una de las pruebas incluidas en el programa deportivo.

La principal novedad de esta edición es la celebración simultánea de pruebas de la Copa del Mundo de la Federación Ecuestre Internacional (FEI) en las modalidades de Salto, Doma Clásica y Enganches.