La patata es el Producto Estrella de la 18ª edición de Fruit Attraction que llega del 6 al 8 de octubre

Ifea Madrid acoge la 18ª edición de la feria Fruit Action 2026 con la patata como Producto Estrella - IFEMA MADRID

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La patata es el Producto Estrella de la 18ª edición de Fruit Attraction que, organizada por Ifema Madrid y la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (FEPEX), se celebra del 6 al 8 de octubre.

Con este motivo se desarrollará un amplio programa de actividades, que comenzará el día previo a la feria con el I Simposio Internacional de la Patata, y que incluirá acciones promocionales dentro y fuera de Ifema Madrid, con el objetivo de "poner en valor este alimento y dar mayor visibilidad al conjunto del sector", tal y como ha expresado Fruit Attraction en un comunicado.

"La elección de la patata como Producto Estrella permitirá poner en valor un sector estratégico por su contribución a la seguridad alimentaria, así como destacar las cualidades de un alimento básico, versátil y presente de forma habitual en la dieta de los consumidores", señalan.

Este I Simposio Internacional de la Patata, reunirá a representantes de la producción, la comercialización, la industria y las instituciones para analizar los principales desafíos a los que se enfrenta el sector en España y en la Unión Europea.

Además, abordará cuestiones como la situación de la producción y el comercio europeos, la sanidad vegetal, los retos de la cadena española y las perspectivas del consumo, favoreciendo el intercambio de conocimiento y la colaboración entre los distintos agentes que integran la cadena de valor de la patata.

Junto a esta vertiente profesional y sectorial, la condición de Producto Estrella tendrá una importante dimensión promocional. La patata estará presente incluso antes de acceder al recinto ferial mediante una campaña de cartelería en las estaciones de Metro de Nuevos Ministerios y Plaza de España, que se completará con presencia promocional en el pasillo central de Fruit Attraction y con la difusión de un vídeo dedicado a la patata.

Dentro de la feria se pondrá también en marcha el Tour de la Patata, un recorrido que permitirá identificar y localizar a las empresas vinculadas a este producto. Los expositores participantes estarán recogidos en un listado específico y contarán con un distintivo identificativo en sus stands, facilitando a los profesionales asistentes conocer la oferta de patata presente en Fruit Attraction.

Asimismo, la gastronomía tendrá también un papel destacado dentro de las acciones de Producto Estrella, con la celebración de un showcooking de patata asada, destinado a mostrar de una forma atractiva las posibilidades culinarias y la versatilidad de este alimento.

A estas iniciativas se sumarán diferentes acciones de dinamización durante los tres días de feria. Dos animadores caracterizados como patatas recorrerán los pabellones de Fruit Attraction, acercando de una manera desenfadada el Producto Estrella a los visitantes. Además, se ha elaborado merchandising específico de la campaña, entre el que se incluyen pelapatatas y patatas antiestrés.

La promoción llegará también a los consumidores más jóvenes. El 6 de octubre se desarrollará una actividad en el IES Gabriel García Márquez de Madrid, con la participación del cocinero y comunicador gastronómico Daniel del Toro, dirigida a acercar la patata a los estudiantes de una forma práctica y divulgativa. La actividad será retransmitida en streaming y quedará posteriormente disponible online, ampliando así su difusión.