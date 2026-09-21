Phoenix Contact se suma como patrocinador del Global Forum de la Semana de la Electrificación y Descarbonización

Phoenix Contact se suma como patrocinador del Global Forum de Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización. - IFEMA MADRID

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Phoenix Contact será uno de los patrocinadores del Global Forum de Genera y Matelec, el espacio de conocimiento y debate de la Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización, que se celebrará desde este jueves al sábado en Ifema Madrid.

La participación de la compañía permitirá incorporar al Global Forum su visión sobre algunos de los principales retos vinculados a la transición energética, entre ellos la electrificación, la digitalización de las infraestructuras energéticas e industriales y la integración de los flujos de energía y datos, ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

Phoenix Contact desarrolla soluciones de electrificación, interconexión y automatización para la industria y las infraestructuras. Su actividad abarca distintas etapas del sistema energético, desde la generación y el almacenamiento hasta la distribución y el consumo, con aplicaciones dirigidas a mejorar "la eficiencia y facilitar la gestión de los sistemas eléctricos".

La integración de estas tecnologías adquiere "especial relevancia" ante el aumento de la generación renovable y de nuevos consumos eléctricos.

Según la compañía, la digitalización y la automatización permiten coordinar los diferentes elementos del sistema y disponer de información para gestionar de manera "más eficiente tanto las infraestructuras energéticas como los procesos industriales".

Phoenix Contact estructura su actividad en cuatro ámbitos: conectividad, eficiencia de los armarios de control, fiabilidad del suministro eléctrico y automatización, combinando tecnologías destinadas a gestionar conjuntamente los flujos físicos de energía y los datos asociados a su funcionamiento.

LA 'ALL ELECTRIC SOCIETY' COMO VISIÓN DE FUTURO

Esta aproximación forma parte de la visión 'All Electric Society' de la compañía, que plantea un futuro en el que la energía procedente de fuentes renovables pueda estar disponible "de forma suficiente y asequible y utilizarse de manera eficiente en los distintos sectores".

Para avanzar hacia ese escenario, Phoenix Contact sitúa la electrificación, la automatización y la conectividad como elementos necesarios para vincular generación, almacenamiento, distribución y consumo y favorecer "una mayor integración entre sectores".

La participación de Phoenix Contact en el Global Forum permitirá trasladar esta visión al diálogo entre empresas, expertos e instituciones que se desarrollará durante Genera+Matelec, con el foco en la relación entre transformación energética y digital y en las tecnologías necesarias para avanzar hacia un modelo más descarbonizado.

El Global Forum forma parte de la programación de la Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización, que reunirá a profesionales del sector desde este jueves al sábado en Ifema Madrid.