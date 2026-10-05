Planas inaugura este martes una nueva edición de Fruit Attraction con 2.500 empresas de 78 países

Imagen de la feria de Fruit Action en Ifema Madrid - IFEMA MADRID

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, inaugurará este martes una nueva edición de Fruit Attraction, organizada por Ifema Madrid y la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex), una cita que llega con récord de participación, con 2.500 empresas de 78 países y una previsión de 121.000 profesionales de más de 150 países

En concreto, a partir de las 12 horas tendrá lugar la inauguración de esta edición que se desarrollará hasta el próximo jueves como uno de los principales encuentros mundiales para la comercialización de frutas y hortalizas y 162.000 metros cuadrados de superficie, ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

El ministro será recibido por el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, así como por el vicepresidente ejecutivo de la institución ferial, Daniel Martínez.

También del presidente de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex) y del Comité Organizador de Fruit Attraction, Cecilio Peregrín, la directora general de Negocio Ferial y Congresos de Ifema Madrid, Arancha Priede Leza, el director general de Fepex, Ignacio Antequera, y la directora de Fruit Attraction, María José Sánchez.

Tras la recepción institucional y el saludo al Comité Organizador, Luis Planas realizará un recorrido por la feria, que comenzará en el pabellón 5 y permitirá conocer algunas de las principales propuestas, espacios institucionales y áreas presentes en esta edición.

El acto contará con la participación de una amplia representación institucional nacional e internacional, incluyendo ministros y representantes gubernamentales de distintos países, embajadores, consejeros autonómicos responsables de Agricultura y representantes del sector hortofrutícola.

Entre las autoridades confirmadas destacan el ministro de Agricultura y Recuperación de Tierras de Egipto, Alaa Farouk; el secretario de Estado de Políticas Agrícolas, Alimentarias y Forestales de Italia, Luigi D'Eramo; así como los consejeros de Agricultura de Andalucía, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Canarias y Navarra.

Fruit Attraction celebra su edición número 18 con las mayores cifras de participación de su trayectoria y reunirá a 2.500 empresas expositoras de 78 países, y prevé la asistencia de 121.000 profesionales procedentes de más de 150 países.