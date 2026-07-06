PMG Promogift y C!Print Madrid regresan en 2027 como punto de referencia del sector de la comunicación visual

PMG PROMOGIFT Y C!Print Madrid. - IFEMA MADRID

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los salones PMG Promogift y C!Print Madrid regresarán a Ifema del 12 al 14 de enero de 2027 como epicentro nacional del regalo promocional, la comunicación visual, la impresión y la personalización, tras superar los 22.000 asistentes durante la pasada edición.

Según han informado ambas organizaciones en un comunicado, esta convocatoria conjunta busca conectar de forma directa con todos los agentes del sector, que incluye desde las tecnológicas de impresión, el marcaje, el packaging, los materiales y el software; hasta el textil promocional, el merchandising y las estrategias de activación de marca.

La cita ofrecerá a miles de profesionales una plataforma transversal para identificar tendencias, descubrir innovación tecnológica y generar oportunidades de negocio en el arranque del ejercicio, en un ecosistema que responde a la creciente demanda de soluciones integrales y personalizadas.

Además, la celebración de ambos eventos a mediados de enero responde a una demanda estratégica compartida por el sector, de cara a planificar las inversiones anuales, descubrir equipos en funcionamiento y cerrar acuerdos clave en el momento óptimo para el arranque de un nuevo año.

PMG PROMOGIFT COMO PLATAFORMA DEL OBJETO PROMOCIONAL

Con casi dos décadas de trayectoria, PMG Promogift, organizada por Ifema Madrid bajo el respaldo de la Asociación de Importadores, Mayoristas y Fabricantes de Artículos Promocionales (AIMFAP), y la Asociación de Fabricantes y Vendedores de Artículos Publicitarios (FYVAR), volverá a reunir en la feria a todo el sector de la Publicidad a Través del Objeto (PTO).

Los visitantes profesionales podrán descubrir las novedades y colecciones que marcarán la temporada 2027 del regalo promocional, el merchandising, el textil publicitario y las soluciones de personalización, en una convocatoria que se enmarca, además, en un contexto de crecimiento y proyección internacional.

"PMG Promogift es hoy una plataforma clave para entender hacia dónde evoluciona el sector del regalo promocional y la personalización. Nuestra apuesta pasa por seguir generando un entorno donde convergen negocio, innovación y nuevas formas de conectar con el cliente final. La celebración conjunta con C!Print Madrid nos permite ofrecer una experiencia más completa, conectando dos industrias que comparten retos y oportunidades de crecimiento", ha señalado la directora la feria, Julia González.

C!PRINT MADRID, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CREATIVA

Por su parte, C!Print Madrid avanza en la preparación de su undécima edición, en la que actuará de nuevo como catalizador para la competitividad de impresores, rotulistas, agencias, especialistas en comunicación visual y profesionales de la comunicación visual.

En un entorno marcado por la automatización de procesos; la búsqueda de la sostenibilidad real en los materiales y procesos; y el impacto de la inteligencia artificial aplicada al diseño y la gestión, el salón buscará volver a destacar por su enfoque práctico y experiencial, potenciando las demostraciones técnicas en directo y los espacios de contenido.

"Queremos que C!Print Madrid continúe siendo el lugar donde las ideas se convierten en proyectos y donde los profesionales encuentran respuestas concretas a los desafíos de su negocio. La coincidencia con PMG Promogift amplía esa visión y multiplica las oportunidades para todos los visitantes, creando una experiencia más completa, inspiradora y conectada con la realidad del mercado", han comentado desde la dirección de C!Print Madrid.

Con esta convocatoria conjunta, Ifema Madrid será el principal punto de encuentro sectorial al inicio del año, reuniendo del 12 al 14 de enero innovación, negocio y tendencias en un mismo espacio.