La preventa de entradas del GP de España de F1 en Madrid se abre este lunes

El piloto neerlandés de F1 Max Verstappen (Red Bull), en el GP de España 2026 en Madring. - DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las entradas del Gran Premio de España de Fórmula 1 2027, que se celebrará en Madrid del 10 al 12 de septiembre del próximo año, estarán a la venta desde este lunes y hasta el próximo 28 de septiembre, a las 9.00, en una preventa para los titulares de tarjetas American Express, mientras que para el público general se abrirá el 29 de septiembre, a las 17.00.

Esta preventa de Madring está dirigida, según un comunicado, a los titulares de cualquier tarjeta AMEX, tanto emitida en España como a nivel internacional, e incluye entradas de grada y 'hospitality'. Las compras deberán realizarse a través de la web oficial www.madring.com, donde se ha habilitado una página específica de acceso exclusivo para clientes AMEX.

Mientras que la venta al público general se abrirá el próximo martes 29 de septiembre, a las 17.00 horas, con entradas de grada general y de 'hospitality', que estarán disponibles hasta agotar existencias.