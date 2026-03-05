La primera edición de SocioCARE, el Expo-Congreso Europeo de los Cuidados, tendrá lugar en junio

SocioCARE, el I Expo-Congreso Europeo de los Cuidados. - IFEMA MADRID

Ifema Madrid ha anunciado este jueves el lanzamiento SocioCARE, el primer Expo-Congreso Europeo de los Cuidados, que se celebrará del 9 al 11 de junio como nuevo punto de encuentro profesional destinado a impulsar la transformación del sector ante los grandes desafíos sociales y demográficos.

En un contexto marcado por el envejecimiento de la población, el incremento de las situaciones de dependencia y la necesidad de evolucionar hacia modelos de atención más personalizados, próximos y sostenibles, SocioCARE nace para ofrecer un espacio transversal de análisis, reflexión y debate sobre el presente y el futuro de los cuidados, ha apuntado la institución ferial en un comunicado.

Así, el congreso reunirá a empresas, profesionales, administraciones públicas y entidades del tercer sector vinculadas al ámbito de los cuidados, con el objetivo de generar un entorno de referencia para abordar los principales retos del ecosistema socio asistencial.

Entre los grandes ejes temáticos destacarán la transición hacia nuevos modelos de atención, centrados en la persona, el desarrollo de servicios de proximidad y atención en el hogar y estrategias frente a la soledad no deseada, uno de los desafíos sociales más urgentes.

También la coordinación entre los sistemas sanitario y social, clave para avanzar hacia modelos integrados y eficaces, atraer y retener talento en un sector en crecimiento y con alta demanda profesional y la innovación tecnológica aplicada a los cuidados.

Precisamente la innovación ocupará un papel destacado en el programa, que se ocupará de cómo soluciones como la teleasistencia avanzada, las herramientas digitales y las tecnologías orientadas a la autonomía personal están transformando la forma en que se prestan los servicios y ampliando oportunidades para mejorar la atención y el bienestar de las personas.

En esta primera edición, Ifema Madrid cuenta con la colaboración de Grupo SENDA como partner estratégico, con la que este grupo "refuerza su compromiso con la divulgación, el debate y la innovación en torno al sistema de cuidados, un ámbito cada vez más relevante ante los cambios demográficos y sociales que vive nuestra sociedad".

Según ha destacado la institución ferial, SocioCARE aspira a consolidarse como "un hub profesional de referencia para impulsar nuevas ideas, compartir buenas prácticas y generar alianzas en torno a un sector clave para el futuro".

La feria se celebrará de forma simultánea con las ferias Global Mobility Call, TECMA, SRR y Foro de las Ciudades, configurando un programa especialmente diseñado para que las administraciones públicas puedan aprovechar una jornada en el recinto ferial para conocer y analizar soluciones innovadoras en movilidad y urbanismo, dos ámbitos clave para el desarrollo y la calidad de vida en las ciudades.