Privel 2026 lanza la segunda edición de su congreso para impulsar el conocimiento sobre la marca privada

Privel 2026 - IFEMA MADRID

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Privel 2026 refuerza ha lanzado la segunda edición de su Congreso de Marca Privada, un foro especializado que quiere situar el conocimiento, la innovación y la visión estratégica "en el centro de la conversación sectorial".

Organizado por Alimarket, el Congreso se celebrará los días 4 y 5 de noviembre de 2026 en Ifema Madrid en el marco de la segunda edición de Privel, la feria profesional dedicada a la industria de la marca privada y orientada a generar alianzas de negocio entre fabricantes y retailers, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

La celebración de este segundo Congreso quiere consolidar a la feria como "un punto de encuentro integral para toda la cadena de valor de la marca de distribuidor". Nació con la vocación de convertirse en la plataforma profesional en español de referencia para el sector, impulsando la conexión entre productores, distribuidores, compradores y operadores internacionales, con especial atención a la expansión hacia Latinoamérica y otros mercados de alto potencial.

En este contexto, el Congreso adquiere una relevancia estratégica como espacio de análisis y prospectiva para abordar los grandes retos de la marca privada: la evolución del consumidor, la innovación en producto, la eficiencia industrial, la relación fabricante-distribuidor, la internacionalización, la sostenibilidad, la calidad, la competitividad o la adaptación a nuevas categorías de consumo.

Privel plantea así una propuesta que combina exposición comercial, networking cualificado y contenidos de alto valor, reforzando su posicionamiento como "una cita diseñada para generar negocio, conocimiento y visión de futuro".

El II Congreso de Marca Privada contará con la participación de nacionales e internacionales que aportarán una visión estratégica y transversal sobre el presente y el futuro del sector. Entre los perfiles confirmados figuran el Head of Supplier Management de Lidl, Jesús López, o la directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de ALDI España, Silvia Segarra.

En España, la marca de distribuidor ya supera el 50% de cuota en la cesta de la compra en numerosos productos, mientras que en Europa representa entre el 36% y el 40% del mercado total de bienes de consumo, con una facturación estimada de 400.000 millones de euros en 2024.