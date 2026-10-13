Privel, la feria profesional de la marca privada llega en noviembre con una red internacional de compradores

Ifema Madrid celebrará el 4 y 5 de noviembre de 2026 PRIVEL, la feria profesional de la marca privada organizada en colaboración con Alimarket - IFEMA MADRID

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ifema Madrid celebrará el 4 y 5 de noviembre de 2026 Privel, la feria profesional de la marca privada organizada en colaboración con Alimarket, con una red internacional de compradores de "alto nivel" que conecta a fabricantes y proveedores con los principales grupos de distribución de cuatro continentes.

Así, con este Programa de Compradores Internacionales que reúne a más de 50 grupos de distribución líderes de más de 30 mercados estratégicos de Europa, América y Asia, Privel 2026 continúa consolidando su posicionamiento como "el gran punto de encuentro profesional para la industria de la marca de distribuidor y el ecosistema del private label", ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

Desarrollado por Alimarket junto a ICEX España Exportación e Inversiones, esta iniciativa refuerza "la dimensión global de la feria y está diseñado estratégicamente para facilitar las oportunidades comerciales con las más de 370 empresas expositoras".

El Programa de Compradores de Privel 2026 cuenta ya con la confirmación de prácticamente todo el retail nacional, con la participación de grupos líderes como Carrefour, Lidl, Aldi, Eroski, Alcampo, DIA, Euromadi, Grupo IFA o Unide, entre otros.

A este respaldo del mercado español se suma "una creciente presencia internacional" que convierte a Privel en "una plataforma estratégica para la expansión comercial de fabricantes y marcas".

En Europa participarán compradores procedentes de empresas como Carrefour France, Sonae, Amazon, Brindisa, Dita Estfarm, Aurelia Trade, DIT-Distribuzione Italiana, ARD Discount-Ergon, Apulia Distribuzione o Sole365, reflejando el interés que despierta la feria entre "algunos de los principales operadores de distribución y comercialización del continente".

Latinoamérica volverá a ser una de las regiones "con mayor representación dentro del programa", con la asistencia de responsables de compra de compañías de referencia de más de una decena de países.

Entre ellas destacan grupos como Chedraui, H-E-B, Merco, Zorro Abarrotero, Casa Ley y Femsa (Oxxo) en México; Grupo Ramos, Centro Cuesta Nacional y Supermercados Bravo en República Dominicana; Olímpica, Cencosud, Ísimo y Alkosto en Colombia; SMU, Cencosud, Tottus y Espol en Chile; Supermercados Peruanos, Cencosud, Tottus y Farmacias Peruanas en Perú; Grupo Muffato en Brasil; Farmatodo en Venezuela.

Entre otros compañías líderes en sus respectivos mercados, también destaca Corporación Favorita, Corporación Rosado y TIA (Tiendas Industriales Asociadas) en Ecuador; Tienda Inglesa y TATA en Uruguay; Cencosud y La Anónima en Argentina; Grupo Vierci en Paraguay; Auto Mercado en Costa Rica, así como GTA (Grupo Tiendas Asicuadas) y Unisuper Latorre en Guatemala.

La dimensión internacional de Privel 2026 se completará además con la presencia de compradores de Estados Unidos, a través de compañías como JCS Tradecom Inc. y PriceSmart, y de Asia, representada por el grupo surcoreano Lotte, uno de los principales operadores de distribución del continente.

UNA AGENDA ESPECIALIZADA AL SERVICIO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN

Con este programa, los expositores tendrán acceso a "una agenda altamente cualificada" de reuniones B2B con responsables de compra y decisión de empresas líderes, favoreciendo "la identificación de nuevas oportunidades de negocio, la apertura de mercados y el desarrollo de alianzas estratégicas en mercados de gran potencial".

Con esta participación de compradores nacionales e internacionales, Privel 2026 refuerza su papel como "plataforma de negocio para el sector de la marca de distribuidor, impulsando el contacto directo entre oferta y demanda y facilitando la internacionalización de las empresas participantes".