Privel reunirá a más de 210 fabricantes de marca privada de alimentación en noviembre

Privel, la feria profesional de la marca privada - IFEMA MADRID

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Privel, la feria profesional de la marca privada organizada por Ifema Madrid en colaboración con Alimarket, reunirá los próximos 4 y 5 de noviembre a más de 210 fabricantes entre los cerca de 370 expositores que participarán en esta segunda edición.

En un comunicado, Ifema Madrid ha subrayado que la feria volverá a convertir a Madrid en el gran punto de encuentro internacional entre fabricantes, distribuidores y compradores.

Tendrá lugar además en uno de los momentos más dinámicos de su historia. Según Circana, la marca de distribuidor (MDD) supera el 51% de cuota en valor en el mercado español de gran consumo, un porcentaje que sitúa a España entre los países europeos con mayor penetración de este modelo y como líder en capacidad de innovación y desarrollo.

Este crecimiento, según los organizadores, responde a una transformación del mercado. La MDD ha evolucionado desde una propuesta centrada en el precio hacia una oferta basada en la calidad, la innovación, la sostenibilidad y la especialización, ganando protagonismo en categorías estratégicas de alimentación como conservas, aceites, lácteos, productos congelados, snacks, café, nutrición especializada, alimentación vegetal o productos saludables.

Reflejo de esta transformación de la industria, Privel 2026 contará con cerca de 370 expositores y un crecimiento en representación internacional, con participación de 17 países diferentes.

De ellos, 210 son fabricantes líderes de estas categorías estratégicas de alimentación, que representa el 60% de la feria. Entre las empresas ya confirmadas figuran compañías líderes como Nauterra, Frinsa, Galletas Gullón, Congelados de Navarra, Grupo Iberolea, Refresco, Juver, Quesos El Pastor, Borges Medina Foods, Conservas Dani, Palacios Alimentación, Originia Foods, Grupo Apex, Grupo Alacant, Migasa, Urzante, Acesur o Helios.

Además, la participación internacional continúa siendo una de las principales apuestas del certamen, reforzando su vocación de generar oportunidades de exportación y nuevos acuerdos comerciales, que confirma la presencia de empresas de España, Italia, Portugal, Francia, Alemania, Bélgica o Países Bajos.

Además, contará con compradores internacionales de México, Chile, Brasil, Argentina, Perú, EE.UU., Corea, Guatemala, Colombia, República Dominicana, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Costa Rica, España, Italia, Portugal, Francia, Alemania o Reino Unido, entre otros.

Esta feria se presenta como el foro de negocio imprescindible para las empresas que están definiendo el futuro de la marca privada en alimentación y que buscan oportunidades de negocio y de exportación, reforzando el compromiso de Ifema Madrid con el desarrollo de un sector cada vez más innovador, competitivo e internacional.