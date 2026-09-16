Promogift supera el 93% de ocupación en una edición marcada por la internacionalización

Archivo - PMG Promogift 2027 - IFEMA MADRID - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Promogift, el Salón Internacional del Regalo Promocional organizado por Ifema Madrid, supera un 93% de la superficie expositiva comercializada a cuatro meses de la celebración de su decimonovena edición, que tendrá lugar del 12 al 14 de enero, en una cita especialmente dinámica en términos de participación y negocio y marcada por la internalización.

Organizado con el respaldo de la Asociación de Importadores, Mayoristas y Fabricantes de Artículos Promocionales (Aimfap) y la Asociación de Fabricantes y Vendedores de Artículos Publicitarios y Promocionales (Fyvar), el salón ha confirmado ya una amplia representación de la industria, con empresas procedentes de 11 países y un 25% de participación internacional.

Entre otros, según ha informado Ifema Madrid, ya han confirmado su participación compañías punteras del sector como Action Wear - Camac Iberia, Anbor Import-Export, C.I.F.R.A., Comuvarte Distribución Textil, Confecciones Mayton, Ediciones Deusto, Encender y Escribir, Falk & Ross Group Spain o Giving Europe Iberia.

También otras como GOR Factory, Goya Importaciones y Distribuciones, Import Reclam, JHK Trader, MKTO Catal Importaciones, New Wave Group, Pad's World, PF Concept Spain, Sanjuan Hermanos, STYB, Texsol Publicidad, Textil Mallorca, Toptex Spain, UMA Tex Nation, Valento, Valles Import, Velilla Group y Ziraketan.

La oferta nacional incluirá también otras empresas especializadas en textil promocional, merchandising, regalo corporativo, branding y soluciones para la comunicación de marca.

A ellas se suma una destacada representación internacional procedente de Bélgica, Francia, Italia, Portugal o Reino Unido, con firmas como Imbretex, Norty, Paul Stricker, Purple Mustard, Seiduesei, Solo Invest, Stanley/Stella, Tejobrinde y TH Clothes, reforzando el perfil internacional de esta decimonovena convocatoria.

Gracias a esta amplia participación, la cita permitirá ofrecer una visión actualizada de un mercado en constante evolución, impulsado por tendencias como la sostenibilidad, la personalización, la calidad de producto y la búsqueda de nuevas formas de conectar marcas y consumidores a través del objeto promocional, según ha indicado la institución ferial.

Promogift 2027 se celebrará una edición más en coincidencia con C!Print Madrid, el salón especializado en impresión, comunicación visual y personalización, con el 90% de superficie expositiva ya reservados y la participación confirmada de compañías como HP, Epson, Fujifilm, Roland DG, Mimaki, Digidelta o Konica Minolta, entre otras.

La celebración simultánea de ambos salones permitirá reunir del 12 al 14 de enero en el Recinto Ferial de Ifema Madrid una oferta complementaria que abarca desde el producto promocional, el textil corporativo y el merchandising hasta las últimas innovaciones en impresión, personalización y comunicación visual.