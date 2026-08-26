El Real Madrid se suma como 'Local Event Supporter' al GP de España de Fórmula 1

Archivo - Gradas en el trazado de Madring en la ciudad de Madrid. - NUSSLI - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid se ha sumado al Formula 1 TAG HEUER Gran Premio de España como 'Local Event Supporter' de la primera edición del Gran Premio en Madring, que se celebrará en Madrid del 11 al 13 de septiembre, según confirmaron ambas entidades este miércoles.

El acuerdo suma al club de fútbol más laureado a uno de los eventos deportivos más prestigiosos, seguidos e influyentes del panorama internacional que se celebrarán en Madrid. Además, la Ciudad Real Madrid y la zona norte de Madring son vecinas en Valdebebas, separadas por apenas 200 metros. Una cercanía que será especialmente visible durante el fin de semana del Gran Premio.

Las instalaciones del club blanco cuentan con una superficie de 120 hectáreas y alberga las instalaciones en las que trabajan todos los equipos deportivos del club, incluido el primer equipo masculino, femenino, cantera y baloncesto, además del estadio Alfredo Di Stéfano. A escasa distancia se encuentra la parcela de Valdebebas por la que discurre el sector norte de Madring y en la que está La Monumental, la curva más característica del nuevo circuito.

Esta proximidad permitirá incorporar determinadas instalaciones del Real Madrid a la operativa del Gran Premio durante el fin de semana de carrera. Madring amplía así su capacidad operativa apoyándose en unas instalaciones situadas junto al propio trazado.

El acuerdo también llevará al Real Madrid al interior del Gran Premio. El club tendrá presencia en diferentes espacios de hospitality de Madring durante el fin de semana, donde está prevista la participación de leyendas y otras de sus figuras más destacadas.

La incorporación del Real Madrid como 'Local Event Supporter' suma al Gran Premio al único club de fútbol con 15 Copas de Europa, líder en valor de marca, seguidores en RRSS y valoración, referente de la ciudad de Madrid, y conecta dos deportes con millones de seguidores en todo el mundo. Durante tres días, el fútbol y la Fórmula 1 compartirán escenario en Valdebebas, con las instalaciones del club blanco y una parte del circuito separadas por apenas unos minutos a pie.