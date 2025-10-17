Reservado el 85% de la superficie de Iberzoo Propet 2026 a cinco meses de su celebración

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional para el Profesional del Animal de Compañía (Iberzoo Propet) tiene ya reservada el 85% de su superficie a cinco meses de su celebración, del 11 al 13 de marzo.

Así lo recoge Ifema Madrid en un comunicado tras la reunión de su primer Comité Organizador, que cuenta nuevamente con una "alta representatividad empresarial", y en el que se avanzaron las líneas de trabajo de la próxima edición.

En el Comité se presentó la nueva estructura organizativa para los eventos del vertical Lifestyle y Sanidad, liderado por Asier Labarga, en el que se integra Iberzoo-Propet ahora dirigida por Félix Pérez-Fajardo. La nueva estructura agrupa todas las ferias de Sanidad organizadas por Ifema Madrid para aprovechar "todas las sinergias que se producen entre ellas y dar un mejor servicio al sector".

Pérez-Fajardo, que cuenta con una larga trayectoria en la institución ferial -desde 2001- liderando ferias de los sectores de moda, y automoción y movilidad, ha valroado positivamente las expectativas de la próxima edición, que "pondrá el acento en potenciar su internacionalización, y que espera superar las cifras registradas en la pasada convocatoria de 2025".

"Un objetivo que parece al alcance de la mano, puesto que cuando todavía faltan cinco meses para su celebración, el equipo comercial ya tiene confirmada la contratación del 85% de su superficie disponible", ha añadido.

Asimismo, en la reunión se hizo especial hincapié en potenciar la comunicación en la próxima campaña de la Feria Internacional para el Profesional del Animal de Compañía 2026, con vistas a reforzar la captación de visitantes profesionales.

En esa campaña, Iberzoo Propet volverá a contar con el apoyo de los principales agentes, asociaciones y entidades --representados en su Comité Organizador-- de un sector, "que está atravesando por una situación muy positiva".

En la reunión, se adelantó el programa paralelo de jornadas técnicas, en el que destacan encuentros como el 43 Congreso VetMadrid, organizado por AMVAC; el FORUM Iberpet que constituirá un espacio de discusión y debate sobre los temas de interés del mercado petcare, las presentaciones comerciales de los expositores tendrán cabida en el AULA Iberpet; el Escenario para las exhibiciones de peluquería así como para la entrega de los renovados Premios Antón e Impulso que servirán de reconocimiento a iniciativas comprometidas e innovadoras con el animal de compañía.

Finalmente, Iberzoo Propet vuelve a implementar su plataforma digital Live connect, que mantiene conectada a la comunidad profesional del sector del animal de compañía los 365 días del año. La plataforma tendrá un "renovado formato que servirá de apoyo en la comunicación y networking de las empresas participantes".