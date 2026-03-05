Los Reyes inauguran ARCO, interesados por ausentes por la guerra de Irán, y con pitada para Urtasun

(3I-D) Maribel López, directora de ARCO, la Reina Letizia y el Rey Felipe VI durante la 45ª Feria Internacional de Arte Contemporáneo-ARCOmadrid, a 05 de marzo de 2026, en Madrid (España).- José Ruiz - Europa Press

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes han inaugurado este jueves 5 de marzo la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCOmadrid 2026, en la que han visitado algunas galerías españolas y otras internacionales, como Green Art, galería de Dubai en la que su directora y parte de su equipo no han acudido a la cita por la guerra en Irán. La visita ha durado algo más de una hora y los monarcas han abandonado el recinto sobre las 12.15 horas.

El jefe del Estado y la Reina Letizia han estado acompañados por autoridades como el ministro de Cultura, Ernest Urtasun o el secretario de Estado de Cultura, Jordí Martí, entre otros. En esta comitiva también ha participado la directora de ARCO, Maribel López.

Felipe VI y Letizia han entrado, tal y como estaba previsto, a las 11.00 horas para iniciar su recorrido en el pabellón 7 de IFEMA Madrid para su tradicional visita. El recorrido se ha iniciado con su parada en la Galería Miguel Marcos, donde se han interesado por un cuadro de Víctor Mira sobre la pérdida de las colonias de España.

"Se ha quedado impresionado con el cuadro", ha comentado Mirentxu Corcoy, codirectora de la galería Miguel Marcos, en declaraciones a Europa Press. Mirentxu Coroy ha afirmado que los monarcas le han parecido "muy sensibles" y ha sido un encuentro "muy agradable". "Me han parecido mucho mejor en la distancia corta que en la larga", ha comentado antes de revelar que la conversación ha girado también en torno a obras abstractas de Teresa Vall Palou.

Posteriormente, los Reyes se han dirigido a la Galería Green Art, de Dubai, donde han charlado con la colaboradora del espacio Marina Donobumo que, en declaraciones a Europa Press, ha desvelado que los monarcas se han preocupado por el equipo. "Han sido muy amables y nos han expresado palabras afectuosas y de apoyo para el equipo", ha indicado.

La galerista de Green Art Yasmin Atassino no ha podido acudir estos días a la feria ARCOmadrid por el conflicto abierto en Irán, pero el 'stand' está completamente creado y disponible para su visita, tal y como aseguraron este miércoles fuentes de IFEMA a Europa Press.

La parada en Green Art se ha centrado, según Donobumo, en la obra de Michael Rakowitz, un artista iraquí-estadounidense, que les "ha parecido interesante". "Y, de nuevo, mostraron su solidaridad con nuestro equipo y su trato afectuoso", ha recalcado.

En el Pabellón 7 también han charlado con el artista Miquel Barceló, presente en el 'stand' de 'El País'. Tras esta conversación, se han dirigido al 'stand' de Unicef. Antes de finalizar el recorrido, los monarcas también han pasado por otros 'stands' de medios de comunicación como el de 'El Mundo', 'ABC' y 'RTVE', así como por el de la Universidad de Málaga y Fundación Once.

SILBATOS CONTRA EL IVA CULTURAL

A su llegada al Pabellón 9, algunos galeristas han pitado al ministro de Cultura con silbatos en señal protesta por el IVA Cultural. Los galeristas y artistas reclaman que se reduzca el IVA, situado en un 21 por ciento, para competir con países vecinos, como Francia, Portugal, Alemania o Italia, donde el impuesto se sitúa entre el 5-8 por ciento. Esta acción ha sido organizada por el Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo.

En este pabellón, los monarcas han charlado con la artista Agustina Woodgate, de la Galería Barro (Argentina), que le ha enseñado sus trabajos cartográficos sobre los procesos de colonización. "La Reina me ha dicho que se ha quedado hipnotizada. Estaban muy interesados y han hecho preguntas muy interesantes", ha señalado la artista.

En este sentido, Woodgate ha explicado que su obra propone "revisar" las cartografías y abrir propuestas nuevas sobre el mundo. "Se han dado cuenta de lo que faltaba en los mapas porque en laminas todavía está el fantasma de lo que había. El Rey en un momento ha comentado que la obra es una posibilidad para imaginar", ha destacado. "Lo que yo he retirado de los mapas es lo que los humanos hemos puesto al territorio, pero de alguna manera, el territorio sigue estando. Son procesos de colonización y marcar y nombrar el territorio", ha detallado.

Asimismo, los Reyes han continuado su recorrido hasta la Galería Miguel Nabinho (Portugal), donde el expositor ha comentado a Europa Press que se ha tratado del primer encuentro con los monarcas. "Ha sido un encuentro muy bueno. Son muy simpáticos", ha manifestado Nabinho, que ha explicado a Letizia algunas pinturas de la artista Ana Jotta.

GONZALO GUZMÁN Y POR UNA PARTISANA DE LA II GUERRA MUNDIAL

La pitada ha continuado durante el recorrido e incluso se han podido escuchar algún cántico contra Urtasun. Mientras tanto, los Reyes han charlado también con Rafa Barber, comisario de la Sección Nuevas Galerías, y el encargado de mostrarles una pieza de una galería de Eslovenia. "Han querido ver una pieza de dos artistas que han homenajeado a la abuela de una de ellas, que era una partisana que luchaba contra el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial", ha señalado Barber.

El comisario ha confesado que a la Reina le ha gustado "mucho" esta obra. "Lo ha dicho ella", ha agregado. Tras esta parada, los monarcas se han dirigido a la galería catalana Senda, donde su directora Carlos Durán les ha explicado algunas obras de Gonzalo Guzmán. "Han hecho preguntas inteligentes y han mostrado un interés sincero por la obra de Gonzalo Guzmán. Han preguntado por su formación, su proceso y su intención", ha afirmado a Europa Press.

MATRIMONOI ENTRE LA ESTATUA DE LA LIBERTAD Y CRISTOBAL COLÓN

En esta galería también han consultado por 'Honeymoon Project', de Antoni Miralda, un romance imaginario que culminaba en el matrimonio simbólico entre dos monumentos: la Estatua de la Libertad en Nueva York y el monumento a Cristóbal Colón en Barcelona.

"Es un proyecto de hace 40 años y que unía los dos continentes y lo que hemos aprendido el uno del otro. Precisamente, en este momento, es muy oportuno", ha asegurado Carlos Durán, que recuerda que no es la primera vez que tiene este encuentro con los Reyes. "Es un lujo, un honor y un privilegio que decidan venir a vernos", ha añadido.