Las Rozas se presenta en Fitur como un destino "atractivo y accesible" para el turismo familiar

El alcalde de las Rozas, José de la Uz, en una mesa redonda en FITUR. - AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Las Rozas participa esta semana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) con un taller dirigido a familias organizado desde la Dirección General de Turismo, que depende del concejal de Presidencia y Portavocía, Ángel Luis Fernández-Polo, con el objetivo de "promocionar la ciudad como un destino atractivo, accesible y orientado al turismo familiar".

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, este sábado, en el estand de la Comunidad de Madrid, las familias que visiten FITUR podrán participar en diferentes actividades y talleres, pensados para todos los públicos, que permitirán dar a conocer "de una forma participativa y lúdica" la oferta cultural, de ocio y de naturaleza de Las Rozas.

Los talleres comenzarán a las 13.00 horas y los visitantes podrán participar en la creación de chapas personalizadas, la construcción del histórico Puente del Retamar, un photocall 360º o diferentes juegos clásicos, de cara a "acercar el patrimonio, la historia y la identidad de Las Rozas al público familiar, fomentando el aprendizaje a través del juego y la participación".

A través de esta iniciativa, enmarcada en la estrategia municipal de promoción turística, el Ayuntamiento busca "reforzar su compromiso con la difusión de un modelo de turismo sostenible, cercano y adaptado a las familias, mostrando los recursos y atractivos de la localidad".

De esta manera, con su presencia en FITUR, Las Rozas pretende "mostrar el potencial de la ciudad" ante profesionales del sector y público general, así como "consolidar su posicionamiento como un destino ideal para disfrutar en familia".

En el marco de la Feria, el alcalde de la ciudad, José de la Uz, ha participado en una mesa redonda sobre la gobernanza del turismo en la era de la inteligencia artificial (IA), en la que ha explicado la estrategia de Las Rozas como Destino Turístico Inteligente y el papel de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), la cual preside, en la digitalización del sector.