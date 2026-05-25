El Salón de Climatización y Refrigeración reunió en 2025 a 45.000 visitantes y más de 400 empresas

Comité Organizador C&R. - IFEMA MADRID

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Salón Internacional de la Climatización y la Refrigeración (C&R), organizado por Ifema Madrid, contó en su edición de 2025, celebrada entre el 18 y el 20 de noviembre, con la visita de 45.000 profesionales procedentes de 88 países y las soluciones de más de 400 empresas, que presentaron las últimas innovaciones y tendencias del futuro del sector.

Según ha informado Ifema en un comunicado, el Comité Organizador de C&R ha presentado estos datos en la reunión de balance celebrada en el Museo del Prado, donde además de la colección privada los expertos visitaron las áreas restringidas en las que se controla la climatización, aspecto clave para la conservación de obras de arte y objetos históricos.

La dirección ha subrayado el "poder de convocatoria" del Salón y ha destacado que la 27ª edición ha sido "muy sólida", caracterizada por el incremento de la presencia de soluciones de alta eficiencia, de calidad de aire interior, de mantenimiento inteligente o de soluciones orientadas a la descarbonización del parque edificatorio.

Asimismo, durante la reunión de balance del Comité Organizador se ha analizado la agenda de las jornadas técnicas, valorándose "positivamente" la organización de los nuevos segmentos de Regulación y Control y la Climatización de los Centros de Protección de Datos de cara a las próximas ediciones.

Finalmente, se ha analizado la coincidencia por primera vez con la Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización, con Genera y Matelec, que convocaron en conjunto a más de 102.000 visitantes profesionales, así como a cerca de 1.200 empresas.

Para Ifema, estas cifras "consolidan" a esta convocatoria bienal como "referente europeo" en la transición energética, la innovación industrial y la sostenibilidad, confirmándose la coincidencia por segunda vez el próximo 2027.