El Salón de los Mejores Vinos se celebra a mediados de noviembre bajo el nuevo nombre Madrid Top Wine

Archivo - Botellas de vino en la inauguración del XXI Salón de los Mejores Vinos de España en el Pabellón 5 de IFEMA Madrid, a 22 de noviembre de 2021, en Madrid, (España). En este salón se presentan cerca de 400 bodegas españolas de todas las zonas produ - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid acogerá los días 16 y 17 de noviembre en Ifema el XXVI Salón de los Mejores Vinos, que este año pasará a llamarse Madrid Top Wine para reforzar el papel de la región en el sector vitivinícola de calidad y generar nuevas oportunidades comerciales.

La iniciativa está organizada por el Ejecutivo autonómico y la empresa Peñín, responsable de la edición anual de la Guía Peñín, y reunirá durante dos días a representantes de más de 300 bodegas, compradores, distribuidores, profesionales de la restauración, prescriptores y otros expertos del sector.

La feria mantendrá la apuesta por la calidad y una selección basada en el criterio independiente de los especialistas de Peñín, al tiempo que busca aprovechar la condición de Madrid como gran mercado consumidor para convertir la región en una plataforma de promoción de sus propios productores.

El encuentro busca generar nuevas oportunidades comerciales para las bodegas madrileñas y ampliar sus canales de distribución, además de mostrar la riqueza del patrimonio vitivinícola regional y las actuales tendencias enológicas, ha señalado la Comunidad de Madrid en un comunicado.

La nueva denominación, Madrid Top Wine, supone la "evolución" de una cita que ya ha celebrado 25 ediciones y que contará con un espacio específico dedicado a la Denominación de Origen Protegida (DOP) Vinos de Madrid.

En este espacio participarán alrededor de 30 bodegas, que mostrarán vinos blancos, rosados y tintos de la región. La Comunidad de Madrid cuenta actualmente con 7.253 hectáreas de viñedo, de las que 5.898 corresponden a la DOP Vinos de Madrid.

Creada en 1990, la denominación cuenta con cuatro subzonas: Arganda, Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias y El Molar. En 2025, la producción alcanzó los 36.520 hectolitros y entre un 15% y un 18% se destinó a la exportación, principalmente a Estados Unidos, Alemania, Suecia, Canadá y Suiza.