El salón temático BICA acogerá el VI Campeonato Nacional de Panadería Artesana en febrero del próximo año

Campeonato Nacional de Panadería Artesana - IFEMA MADRID

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo salón temático orientado a los profesionales de la panadería, pastelería y heladería artesanas, Bakery and Ice Cream Attraction (BICA), acogerá del 16 al 18 de febrero de 2027 el VI Campeonato Nacional de Panadería Artesana (CNPA) en Ifema Madrid, en el marco de Anuga Select Ibérica.

Este campeonato, organizado por la Confederación Española de Panadería, Pastelería, Bollería y Afines (Ceoppan), pone en valor la excelencia técnica, la creatividad y la innovación y se sitúa como el campeonato de mayor prestigio de la panadería artesana del país.

Según ha detallado Ifema Madrid en un comunicado, el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 30 de noviembre de 2026 y el proceso de selección de los finalistas correrá a cargo de un comité de expertos de la propia Ceoppan. Este jurado tendrá en cuenta la trayectoria profesional de los aspirantes, además de sus conocimientos, habilidades y dominio ténico en la panadería, bollería y pieza artística.

En ediciones anteriores, profesionales como José Roldán, Toñín Pérez, Daniel Flecha, Samuel Suárez y Diego Marín han ganado este certamen.

La gran final se celebrará en BICA, donde los participantes deberán demostrar su nivel de destreza en distintas pruebas técnicas. Estas incluyen la elaboración de cuatro tipos de pan (masa madre, pan de libre elección, barra o baguette, y pan nutricional), de bollería hojaldrada y fermentada, unas diez piezas de snack salado, una pieza artística de libre elección --que deberá ser embalsada y acabada durante la competición-- y la presentación final de la mesa.

El jurado concederá el título del Campeón Nacional de Panadería Artesana, además de otros reconocimientos a la mejor presentación, mejor bollería, mejores panes y mejor pieza artística.

Esta propuesta se adhiere a las apuestas de BICA por ofrecer un programa de actividades de "alto nivel" para convertirse en el principal punto de encuentro para los sectores de la panadería, la pastelería y la heladería artesanal. Además de esta cita, esta también acogerá el Mejor Bombón Artesano de España, el Helado del Año 2027 y la Guía Arte Heladero Mejores Heladerías de España 2027-2028.