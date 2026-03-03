El sector de la automoción se reúne en Madrid los días 4 y 5 de marzo en el Congreso Faconauto 2026

Archivo - La presidenta de Faconauto, Marta Blázquez, en el Congreso Faconauto 2025, en el Palacio Municipal de Ifeman en Madrid. - FACONAUTO - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sector de la automoción tiene una cita clave esta semana en la capital. La patronal de los concesionarios celebra desde mañana, 4 de marzo, y hasta el miércoles 5, el Congreso Faconauto 2026 en el Palacio Municipal de Congresos de Ifema Madrid, en un contexto marcado por la transformación tecnológica, la electrificación, la digitalización del sector y los desafíos regulatorios en Europa.

La jornada inaugural estará encabezada por la presidenta de Faconauto, Marta Blázquez, y contará con la participación del vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, la eurodiputada del Partido Popular Susana Solís y el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz.

La segunda jornada, el jueves 5 de marzo, comenzará con la entrega de los premios WWCOTY a los mejores automóviles del año. Asimismo, se celebrara un encuentro bajo el lema 'Mujer y Automóvil en un entorno de desafíos globales' donde asistirán al menos ocho directivos de empresas del motor como el presidente de Hyundai España, Polo Satrústegui; la vicepresidenta de producto de Nissan AMIEO, Clíodhna Lyons; el director general de Renault y Alpine España, Erdem Kizildere, y el vicepresidente de Omoda & Jaecoo Iberia, Francesco Colonnese.

Igualmente, la jornada estará marcada por la presentación del Estudio VCON 2025, que correrá a cargo del socio responsable de automoción PwC España, Manuel Díaz y el 'senior manager' de PwC España, Álvaro Cuevas.

Posteriormente se celebrará el diálogo "China no es Europa", protagonizado por el consejero delegado de Audi SAIC, Fermín Soneira, en conversación con el responsable de automoción en PwC España, Manuel Díaz.

La clausura institucional contará con la participación del presidente de Anfac, Josep María Recasens; el presidente de Sernauto, Javier Pujol, y el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga.

En último lugar, tendrá lugar la entrega de los premios 'Compromiso' Faconauto y el reconocimiento a la marca más valorada en el estudio VCON 2025. En esta edición se reconocerá al RACE, en la categoría Faconauto Seguridad Vial; a CEOE Campus, en la categoría Faconauto Universidad; a Sonsoles Ónega, en la categoría Faconauto Woman; a Mapa REVE, en la categoría Faconauto Verde; a la Unión del Sector, con una Mención Especial; y a Manuel Conde, fundador del Grupo M. Conde, por su Trayectoria Profesional.