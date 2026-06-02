El sector del regalo promocional se dará cita en Promogift del 12 al 14 de enero

PMG Promogift 2027 - IFEMA MADRID

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Salón Internacional del Regalo Promocional, PMG Promogift, celebrará su decimonovena edición del 12 al 14 de enero de 2027, de martes a jueves, en el Pabellón 14 del Recinto Ferial de Ifema Madrid, reafirmándose como "el principal punto de encuentro comercial para el sector en el sur de Europa" en "un entorno orientado al negocio y la conexión profesional".

Organizado por Ifema Madrid, el Salón contará nuevamente con el respaldo de la Asociación de Importadores, Mayoristas y Fabricantes de Artículos Promocionales, Aimfap y la Asociación de Fabricantes y Vendedores de Artículos Publicitarios y Promocionales, Fyvar, entidades que representan a una industria que factura en torno a 1.800 millones de euros anuales.

Según ha informado Ifema Madrid en un comunicado, la feria reunirá a todo el sector de la Publicidad a Través del Objeto (PTO), desde fabricantes, distribuidores e importadores de regalo promocional y publicitario, con propuestas que abarcan textil promocional, gadgets tecnológicos y artículos sostenibles, además de soluciones de merchandising corporativo, personalización e impresión.

UNA CONVOCATORIA CON DIMENSIÓN INTERNACIONAL

Los datos de la última edición reflejan "la fortaleza de PMG Promogift", que alcanzó un récord de participación con cerca de 7.900 profesionales, procedentes de 5.400 empresas, un crecimiento del 12,86% respecto al año anterior.

Además, reunió a más de 160 empresas de 12 países, consolidando "su proyección internacional y su capacidad para atraer a los principales actores del sector".

PMG Promogift 2027 volverá así a posicionarse como "una plataforma estratégica para impulsar el negocio, favorecer el networking profesional y dar visibilidad a las últimas tendencias de esta industria".