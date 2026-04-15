La Semana de la Construcción reúne en México a 120 empresas para impulsar negocios, innovación y sostenibilidad

SICON México reúne a 120 empresas para impulsar negocios, innovación y sostenibilidad en la construcción - IFEMA MADRID

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Semana Internacional de la Construcción México, Sicon México, celebra hasta este jueves su primera edición en Expo Guadalajara, con el objetivo de consolidarse como "un espacio estratégico" de vinculación, negocios, innovación, sostenibilidad e intercambio de conocimiento para la industria de la construcción.

Organizada por Ifema Madrid y Expo Guadalajara, con el respaldo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), la feria nace con la vocación de "acelerar la modernización del sector, facilitar la captación de proyectos y potenciar la innovación, la sostenibilidad y la capacidad tecnológica" entre proveedores, empresas constructoras, promotores y compradores.

Según ha informado Ifema Madrid en un comunicado, la feria ocupa una superficie de 5.000 metros cuadrados, configurándose como un punto de encuentro de "alto valor añadido" para los distintos eslabones de la cadena de valor.

La organización prevé la celebración de alrededor de 200 reuniones B2B, orientadas al cierre de acuerdos comerciales y al establecimiento de alianzas estratégicas, con un 85% de asistentes profesionales directamente vinculados a la industria.

Sicon México combina una exposición comercial B2B con un programa de jornadas técnicas y estratégicas de "alto nivel". La oferta expositiva está estructurada para dar respuesta a las distintas fases y especialidades del sector, incluyendo obra negra, obra gris, obra blanca, terminados, así como soluciones y servicios vinculados al sector inmobiliario.

Además de las áreas de exhibición, el evento cuenta con foros sectoriales, espacios de conocimiento y una agenda de vinculación empresarial, diseñada específicamente para facilitar el contacto directo entre empresas, proveedores, desarrolladores e inversionistas, y para promover la adopción de nuevas tecnologías, procesos innovadores y modelos de construcción más sostenibles.