La Semana Internacional de la Construcción México volverá en abril de 2027 a Expo Guadalajara

La Semana Internacional de la Construcción México. - IFEMA MADRID

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Semana Internacional de la Construcción México (SICON México) celebrará su segunda edición del 20 al 22 de abril de 2027 en Expo Guadalajara, consolidando la continuidad de un proyecto sobre el negocio y la internacionalización del sector de la construcción.

Tras el éxito de su primera convocatoria, organizada por Ifema MADRID y Expo Guadalajara, el certamen quiere reforzar su posicionamiento como "uno de los nuevos puntos de encuentro de referencia para la industria en México y Latinoamérica", ha informado la entidad ferial en un comunicado.

En su edición inaugural, SICON México reunió a más de 120 marcas expositoras y registró la participación de más de 5.500 visitantes profesionales, con un perfil altamente cualificado y orientado a la toma de decisiones.

Uno de los elementos diferenciales del evento fue su capacidad para generar oportunidades reales de negocio. Durante los tres días de celebración se llevaron a cabo más de 300 reuniones B2B, conectando a empresas con compradores clave, prescriptores y responsables de grandes proyectos. Este enfoque se mantendrá en 2027 a través de un programa reforzado de compradores invitados, diseñado para maximizar el retorno comercial de los participantes

Además de la zona expositiva, el evento volverá a contar con un programa de actividades. En su primera edición se celebraron más de 36 conferencias y sesiones especializadas, estructuradas en diferentes foros temáticos y centradas en cuestiones clave como la innovación, la sostenibilidad, el desarrollo de infraestructuras, la vivienda o los nuevos modelos de negocio.

Para 2027, la organización trabaja en ampliar y reforzar este programa como uno de los pilares estratégicos de la feria.

Con la convocatoria de 2027, SICON México reafirma su vocación internacional y su objetivo de convertirse en una plataforma clave para conectar Europa y América Latina en el ámbito de la construcción y anticipan una segunda edición "con mayor dimensión y alcance".