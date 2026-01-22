Semana Santa, Semana Cervantina y Festival ALMA Catalina: Alcalá presenta en Fitur sus grandes citas para 2026

Archivo - La segunda edición del festival 'Alma, Catalina de Aragón' - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - Archivo

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Alcalá de Henares ha mostrado este jueves en la Feria Internacional de Turismo, Fitur, su oferta turística, cultural y gastronómica, con la presentación de varios de sus principales eventos y actividades para 2026.

Entre los actos celebrados en el estand alcalaíno se ha dado a conocer el cartel de la Semana Santa Complutense, las novedades de la Semana Cervantina, la programación del Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro Clásicos en Alcalá, que este año celebra su 25º aniversario, el Festival ALMA Catalina y la oferta gastronómica de la ciudad.

La jornada ha arrancado con la presentación de las láminas turísticas y el calendario 2026 dedicados al universo de las cigüeñas, obra del fotógrafo Ricardo Espinosa, reconocido por su particular estilo para capturar este símbolo emblemático de Alcalá.

"Las fotografías hablan de algo nuestro, las cigüeñas, que en Alcalá forman parte del paisaje del patrimonio y casi de la familia. Me interesa mostrar esa convivencia de la natural entre historia de la ciudad, sus edificios y vecinas que llevan aquí toda la vida", ha expresado el fotógrafo.

Acto seguido, la primera teniente de alcaldesa y concejala de Turismo, Isabel Ruiz Maldonado, junto al concejal de Fiestas y Tradiciones Populares, Antonio Saldaña, y el presidente de la Junta de Cofradías, Gregorio Manzanares, han dado a conocer al ganador del concurso del cartel de Semana Santa, Francisco Javier Expósito, con su obra 'Tradición cofrade'.

En el ámbito gastronómico, también se ha presentado el calendario de actividades de 'Alcalá Gastronómica', formado por más de 32 restaurantes de la ciudad. Ruiz Maldonado ha destacado la Semana Gastronómica, el Mes de la Alcachofa, la Muestra Gastronómica Literaria dedicada a la comida mexicana, 'Los jueves Tienen Migas', la Semana de la Tapa Europea, el Día Internacional de la Tapa, el mes de las terrazas, los Menús de Ferias, el XIII Certamen Alcalá Gastronómica, la entrega del VIII Premio Cervantes Gastronómico, la Semana del Corazón y las XXVIII Jornadas Cervantinas.

CLÁSICOS EN ALCALÁ Y LA SEMANA CERVANTINA

En cultura, Fitur ha sido testigo de la presentación de la 25ª edición del Festival 'Clásicos en Alcalá', que se celebrará en junio, con especial protagonismo de la recientemente remodelada Plaza de Cervantes.

"Cuando todos éramos aún jóvenes, comenzó una andadura magnífica, la de un festival de artes escénicas que encaja en Alcalá como anillo al dedo. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, fue uno de esos jóvenes directores teatrales que protagonizaron las primeras ediciones de un festival que fue creciendo y que ahora es uno de los grandes eventos teatrales de España referidos al Siglo de Oro" ha destacado la concejala de Turismo.

Por su parte, la Semana Cervantina, que tendrá lugar del 8 al 12 de octubre, volverá a reunir a cientos de miles de visitantes, con el bachiller Sansón Carrasco como protagonista del cartel del Mercado Cervantino.

Además, la ciudad complutense acoge el Festival ALMA Catalina --en homenaje a Catalina de Aragón-- hasta el 25 de enero, con programación de música antigua, danza, conferencias, talleres y visitas guiadas.

La jornada también ha incluido la presentación de algunos de los principales eventos deportivos de 2026, a cargo del segundo teniente de alcalde y presidente de Ciudad Deportiva, Víctor Acosta, y la concejala de Deportes, Lola López.

Entre ellos destacan el Día del Atletismo Popular (15 de marzo), los torneos MADCUP de baloncesto (29 de marzo al 1 de abril) y de fútbol base (19 al 24 de junio), el V Torneo Ciudad de Alcalá de fútbol sala en junio, el Torneo Internacional de Tenis Ciudad de Alcalá en noviembre y el Cross Nacional Aniversario Alcalá Patrimonio en diciembre.