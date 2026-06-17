La Semana de los Servicios al Ciudadano reúne a 21.000 profesionales y más de 400 empresas

Semana de los Servicios al Ciudadano - IFEMA MADRID

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Semana de los Servicios al Ciudadano ha reunido a 21.000 profesionales, más de 400 empresas participantes y 600 ponentes en Ifema Madrid, convirtiéndose en una "plataforma estratégica" para el desarrollo de ciudades "más eficientes, circulares y humanas".

Durante tres jornadas de actividad, un total de cinco ferias ha logrado conectar desde el reciclaje industrial y el urbanismo hasta los cuidados sociosanitarios y la movilidad para mejorar la calidad de vida, ha detallado el consorcio en un comunicado.

Uno de los motores de esta edición ha sido la Feria Internacional del Urbanismo y el Medio Ambiente (TECMA), que ha superado todas las expectativas al atraer a cerca de 15.000 visitantes y contar con 150 empresas expositoras.

Inaugurado por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, la Feria ha servido de escaparate para las últimas soluciones en equipamiento urbano, gestión de parques y servicios públicos inteligentes.

En paralelo, el Foro de las Ciudades de Madrid volvió a consolidarse como un espacio de reflexión estratégica sobre el futuro urbano, al reunir a 1.200 participantes en torno a 35 sesiones de debate. Con la intervención de 220 ponentes, el encuentro analizó la digitalización y la sostenibilidad como grandes ejes del nuevo urbanismo. La inauguración contó con la participación del consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde.

Por otro lado, se ha realizado la entrega de los Premios Escobas 2026, concedidos por Ategrus en su vigésima edición a 120 iniciativas de entidades públicas y privadas por su excelencia en limpieza urbana y gestión de residuos.

LA INDUSTRIA DEL RECICLAJE

La industria de la recuperación ha vuelto a tener un papel destacado en esta edición a través de la Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado (SRR), que ha congregado a 5.000 profesionales y reforzó su condición de punto de encuentro para los principales actores del reciclaje y la economía circular.

En este contexto, el 23º Congreso Nacional de la Recuperación y el Reciclado, organizado por la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER), se ha insistido en que "no habrá economía circular sin una industria del reciclaje competitiva, capaz de transformar los residuos en recursos estratégicos para Europa".

A lo largo del congreso se ha anlizado el impacto del futuro Reglamento de economía circular y la necesidad de consolidar mercados sólidos para los materiales reciclados. En este marco, directora general de FER, Alicia García-Franco, ha presentado el Plan Estratégico 2023-2027 y ha destacado que solo en 2025 la federación participó en 43 iniciativas legislativas.

En el epicentro del reciclaje industrial, el XI Encuentro Nacional sobre Gestión y Reciclado de Vehículos Fuera de Uso (VFU), organizado por SIGRAUTO, ha congregado a 400 expertos preocupados por el nuevo marco regulatorio europeo. La ponencia más esperada ha sido de Jaco Huisman, de la Comisión Europea, quien adelantó que el nuevo Reglamento Europeo de VFU podría publicarse entre julio y octubre de 2026, con una aplicación general prevista 24 meses después.

El encuentro ha culminado con los V Premios SIGRAUTO a la Innovación, donde la empresa REYDESA RECYCLING S.L. se alzó con el primer premio de 10.000 euro por su planta de valorización de polímeros capaz de procesar 120.000 toneladas anuales. Otros galardonados incluyeron a CITSALP S.L. por sus sistemas de despintado de termoplásticos y a Desguace Cortés S.L. por soluciones seguras de almacenamiento de baterías de litio.

HUMANIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS CUIDADOS

Una de las grandes novedades de esta Semana fue la celebración del I Expo Congreso Europeo de los Cuidados (SocioCARE), que ha concentrado a cerca de 800 profesionales del ámbito sociosanitario. El congreso ha alcanzado un consenso sobre la necesidad de evolucionar hacia modelos de atención personalizados y centrados en la persona, favoreciendo que los ciudadanos puedan permanecer en sus entornos habituales.

La inauguración de SocioCARE ha estado presidida por la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, quien ha defendido "un modelo de cuidados centrado en la persona, basado en la autonomía, la calidad de vida y la personalización de la atención".

La tecnología ha ocupado un lugar destacado, presentándose soluciones basadas en Inteligencia Artificial, teleasistencia avanzada y monitorización remota. El sector también ha puesto de manifiesto el reto de la sostenibilidad del sistema.

MOVILIDAD SOSTENIBLE DE 2030

La cuarta edición de Global Mobility Call (GMC) ha cerrado sus puertas tras tres jornadas de intensa actividad que han conectado a la industria y a las administraciones con un objetivo común: convertir la visión de la movilidad del futuro en proyectos concretos. Con más de 5.000 visitantes profesionales, el encuentro refuerza su posicionamiento como el gran foro donde se articula la agenda de la movilidad descarbonizada.

La apertura estuvo protagonizada por el consejero de Vivienda, Transporte e Infraestructuras, Jorge Rodrigo. En la segunda, el protagonismo ha recaído en el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, quien defendió la hoja de ruta impulsada por su Ministerio durante la actual legislatura.

En materia de descarbonización, el debate ha puesto el foco en la necesidad de alcanzar los 5,5 millones de vehículos eléctricos en España en 2030, una meta que exigiría una inversión anual de hasta 8.000 millones de euros.

El transporte público emergió, además, como uno de los pilares estructurales de esta transición. El director general de Avanza, Valentín Alonso , ha advertido de que para responder a los retos de 2030 será imprescindible reforzar la oferta en un 50%, dado que las actuales políticas tarifarias han alcanzado su límite de eficacia tras impulsar un crecimiento del 16% en el número de viajeros desde 2019.

La clausura del encuentro ha estado marcada por el lanzamiento del Global Mobility Commitment, concebido como una agenda de trabajo permanente para garantizar que los acuerdos y consensos alcanzados en Ifema Madrid se traduzcan en realidades urbanas tangibles.

UN BALANCE DE FUTURO PARA LAS CIUDADES ESPAÑOLAS

La Semana de los Servicios al Ciudadano ha demostrado que la construcción de la ciudad del futuro requiere "una visión holística", según ha defendido el director de la convocatoria, David Moneo, quien ha defendido que este encuentro ha permitido analizar en profundidad la nueva regulación comunitaria y avanzar en soluciones que refuercen la competitividad y la innovación.

"El éxito de estas jornadas no solo se mide en las cifras de asistencia, sino en la capacidad de generar alianzas transversales entre industrias que antes trabajaban de forma estanca. Con la clausura de este evento, Madrid se sitúa a la vanguardia del debate sobre la economía circular, la movilidad consciente y el bienestar social. El futuro de los servicios ciudadanos pasa por la tecnología, la sostenibilidad y, sobre todo, por poner a las personas en el centro de todas las decisiones estratégicas", ha remarcado Ifema Madrid.