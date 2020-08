SICUR Especial Covid muestra las medidas aplicadas por el sector de cosmética y perfumería

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director de Formación y Conocimiento de Mercado de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa), Óscar Mateo, participa en el programa de sesiones informativas de SICUR Especial Covid, donde ha presentado las medidas aplicadas por el sector durante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

Según han indicado en una nota de prensa los organizadores del evento, este sector ha tenido un peso fundamental durante los últimos meses debido a, entre otros aspectos, su completa involucración en la elaboración de geles hidroalcohólicos, necesarios para la higiene y desinfección personal que previenen la propagación del virus. Cerca de 80 empresas del sector pusieron todos sus recursos a disposición de este servicio, pasando a dedicar la totalidad de su producción a la fabricación de este tipo de geles.

Dado la importancia de las peluquerías en el tejido socioeconómico, ya que emplea a más de 150.000 trabajadores de forma directa distribuidos por todo el territorio nacional y supone una contribución significativa al PIB, Stanpa "ayudó tanto al sector, como a los centros de estética, en su recuperación de la actividad con la presentación de la Guía de Buenas Prácticas de referencia básica".

El objetivo de esta guía es establecer medidas de seguridad y protocolos de actuación para asegurar la protección de empleados y clientes contra el Covid-19, basados en las premisas que el Gobierno ha establecido: el servicio personalizado, la cita previa y las medidas adecuadas de protección de trabajadores y clientes.

Estas y otras acciones han sido presentadas por Stanpa en SICUR Especial Covid, "un encuentro único que consiste en un formato hibrido -(online y presencial) cuyo objetivo es poner en contacto a proveedores y clientes y generar reuniones de manera virtual y/o presencial.

La plataforma 'on line' dotada de Inteligencia Artificial permitirá búsquedas y propondrá contactos con intereses coincidentes; ofrecerá generar diálogos, reuniones 'one to one', tanto virtuales como presenciales; y encuentros online de networking, además de alojar espacios formativos en la web.