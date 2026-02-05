Sicur mostrará del 24 al 27 de febrero la oferta en Seguridad de más de 670 empresas de 25 países

SICUR 2026 consolida su liderazgo como punto de encuentro para el sector de la seguridad integral Del 24 al 27 de febrero, el Salón Internacional de la Seguridad mostrará la oferta de más de 670 empresas de 25 países. - IFEMA MADRID

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Salón Internacional de la Seguridad, Sicur, reunirá del 24 al 27 de febrero en el Recinto Ferial de Ifema Madrid las novedades más vanguardistas del sector de la mano de 673 empresas, con un 22,3% de ellas procedentes de 25 países.

En un comunicado, la institución ferial ha subrayado que de esta forma consolida su liderazgo como punto de encuentro del sector de la seguridad integral, así como su contribución a la dinamización del sector al abordar las principales tendencias.

En su 25ª edición, y a lo largo de cuatro pabellones, desplegará una completa oferta expositiva articulada en torno a las áreas de Seguridad Laboral, con lo último en prevención de riesgos laborales y salud laboral, Seguridad Contra Incendios y Emergencias, que mostrará todos los productos y soluciones en protección pasiva y activa contra el fuego y el mundo de los bomberos, y Security, con los últimos avances en seguridad electrónica, seguridad física y servicios de seguridad para la protección de bienes y vidas.

Como en ediciones anteriores, volverá a combinar la oferta comercial de estas más de 670 compañías líderes en seguridad con una agenda de jornadas especializadas.

Así, los espacios de Foro Sicur, Sicur Cyber, Exo Corner y Brokerage Event, junto con las novedades de Sicur Academia, la jornada Tecnología para la Seguridad Pública y el Speaker's Corner de Seguridad Laboral con Asepal, se presentan como espacios para el intercambio de conocimiento y buenas prácticas para los profesionales en torno a los desafíos globales de la seguridad integral.

Destacará también a la presencia y participación de representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de Emergencias y de Protección Civil.

Así, Policía Nacional, Guardia Civil, Unidad Militar de Emergencias, Mossos d'Esquadra, Ertzaintza, Agencia de Seguridad y Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid y Policía Municipal, SAMUR-Protección Civil y Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, organizarán en sus stands actividades, talleres y demostraciones que permitirán a los visitantes conocer sus equipos y mejores prácticas.

Asimismo, Sicur Innovación pondrá en valor los 16 productos seleccionados, mostrando una representación de las líneas de investigación y desarrollo en las que están trabajando e invirtiendo las empresas.

En esta ocasión, se destacarán en feria cinco productos de Seguridad Contra Incendios y Emergencias, seis de Security y cinco de Seguridad Laboral.

El salón cuenta con el apoyo sectorial público y privado, clave para el éxito de la convocatoria, y se expresa en un importante Comité Organizador integrado por entidades y organismos representativos de la oferta y la demanda del mundo de la seguridad integral.

Presidido por AES (Asociación Española de Empresas de Seguridad) y con APROSER (Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios Seguridad), TECNIFUEGO y ASEPAL (Asociación de Empresas de Equipos de Protección Personal) en las tres vicepresidencias, este Comité Organizador trabaja para que el salón responda a las necesidades comerciales y a los retos de un sector en constante desafío.