Sicur visibiliza la presencia de la mujer en el mundo de la seguridad

SICUR 2026 visibiliza la presencia de la mujer en el mundo de la seguridad - IFEMA MADRID

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Salón Internacional de la Seguridad, Sicur 2026, organizado por Ifema Madrid hasta este viernes día 27, ha visibilizado en la jornada de este miércoles la presencia de la mujer en el mundo de la seguridad.

En paralelo al espacio expositivo, el Foro Sicur ha acogido el encuentro del Observatorio Mujer y Seguridad, en el que se han presentado las conclusiones de un estudio sobre la "infrarrepresentación" de la mujer en el sector.

"La seguridad, tanto pública como privada, es una profesión masculinizada, en la que la mujer está infrarrepresentada y donde nos encontramos una segregación horizontal y vertical; pese a que la tendencia es al alza, si se compara la evolución, los incrementos de representatividad de la mujer han sido reducidos", se concluye en el informe presentado en estas jornadas técnicas.

Entre otras conclusiones, el trabajo destaca la necesidad de implantar mecanismos y medidas "para acelerar la tendencia al alza de la presencia de la mujer en el mundo de la seguridad y promover su atracción hacia este sector".

Durante el foro, la secretaria del Observatorio Mujer y Seguridad y gerente de la Asociación Catalana de Empresas de Seguridad (Acaes), Ana Aisa Biarnés, ha explicado que la incorporación de la mujer en las policías locales, los cuerpos policiales autonómicos y estatales y en el sector de la seguridad privada permite "identificar patrones comunes y diferencias significativas, marcados en todos los casos por una incorporación tardía, progresiva y todavía insuficiente".

"En el ámbito de las policías locales, la incorporación femenina se caracteriza por una evolución especialmente lenta y desigual", ha destacado Aisa, quien ha subrayado que aunque los cuerpos policiales autonómicos y estatales muestran "una evolución más homogénea y sostenida entre 2021 y 2025, con incrementos relevantes en la presencia femenina", los porcentajes actuales continúan siendo "moderados".

En cuanto a la seguridad privada, la presidenta del Observatorio y directora ejecutiva de AES (Asociación Española de Empresas de Seguridad), Paloma Velasco, ha explicado que los datos reflejan "un crecimiento desigual" según el perfil profesional, con avances "más visibles" en los puestos de dirección y en la vigilancia, pero con "estancamientos en especialidades altamente masculinizadas, como la escolta privada". "Esta segmentación interna pone de manifiesto la existencia de barreras específicas dentro del propio sector", ha destacado Velasco.

Durante el encuentro se han presentado también los resultados del programa de mentoring para el liderazgo femenino. En este sentido, Aisa Biarnés ha señalado que este programa "es importante para dar herramientas a las mujeres que acaban de incorporarse al mundo de la seguridad con el fin de que puedan desarrollar su carrera profesional en este ámbito".

AES, IMPULSORA DEL SECTOR DE SEGURIDAD

En el Foro Sicur se ha desarrollado también otro encuentro que ha puesto en valor el papel de la Asociación Española de Empresas de Seguridad como impulsora del sector y se han analizado algunos de los ámbitos "más sensibles para la seguridad contemporánea".

El líder regional para Portugal, España y África de TAPA (Asociación de Protección de Activos Transportados), Filipe Joel de Almeida, ha apuntado la importancia de "aumentar la seguridad del transporte por carretera y de la carga, así como de fomentar la resiliencia de la cadena de suministro".

Además, ha dado algunos datos sobre delitos relacionados con el transporte de mercancías registrados en España en los dos últimos años (hasta el 31 de diciembre de 2025): "se produjeron 3.753 incidentes de robo de carga denunciados a TAPA EMEA; las pérdidas incluyen ataques a medios de transporte e instalaciones; más del 60% de los delitos tuvieron como objetivo camiones; y se registraron delitos en todas las regiones".

Por otro lado, el embajador del Observatorio SEET (Seguridad en Eventos, Espectáculos y Turismo en Destinos), Alejandro García, ha explicado las características de este espacio participativo impulsado por AES Fundación y que "pone en el foco de interés en el sector público y sus competencias en materia de seguridad.

Entre sus objetivos, figura intercambiar experiencias y promocionar buenas prácticas; concienciar a la sociedad y a las organizaciones; y generar y recopilar conocimiento en temas relacionados con la aplicación de medidas de seguridad y las tecnologías habilitadoras digitales.

Eduardo Cobas, de CoESS (Confederation of European Security Services) se ha referido a la seguridad privada como "una industria estratégica, destacando la importancia de la continuidad y protección en infraestructuras críticas y espacios públicos en el ámbito europeo".

Así, ha afirmado que "la continuidad de los servicios esenciales requiere capacidades operativas reales" y resaltó la "relevancia del factor humano y organizativo, no solo técnico". Además, ha advertido sobre "el riesgo de implementaciones desiguales a nivel nacional" y la "necesidad de cooperación público-privada estructurada".

CIBERSEGURIDAD EN IOT

En Sicur Cyber, Antonio Manzanares, de Ainse (Asociación Española de Ingenieros de Seguridad), ha abordado la importancia de la ciberseguridad en internet de las cosas para remarcar que actualmente existe "un cambio de paradigma, donde cualquier elemento de IoT se convierte en un vector de entrada para los ciberatacantes". Asimismo, ha avanzado que en los próximos 9 años se van a "duplicar el número de dispositivos IoT en el mundo" y ha recordado que existe "una nueva legislación a nivel europeo que obliga a tomar medidas a este respecto".

Por su parte, el Chief Information Security Officer de Desico, Raúl Porras Martín, ha aportado "un nuevo enfoque de ciberseguridad aplicado a los equipos de seguridad física" y ha afirmado que lo que se está fomentando en todas las organizaciones es disponer de "una malla muy interconectada de sistemas ciberfísicos". Al hilo, ha señalado que las amenazas actuales son "el resultado de ataques híbridos dirigidos a activos físicos y cibernéticos".

EXO CORNER

En el espacio EXO Corner, la directora de Innovación en Bienestar y Salud Laboral del Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), Mercedes Sanchis, ha indicado que los exoesqueletos pueden ser de "gran utilidad" en tareas en las que, por sus propias características, implican "un riesgo ergonómico, como los trabajos realizados por encima del hombro en pintura de techos, colocación de escayolas o movilización de pacientes".

Los estudios realizados por el IBV han demostrado que el uso de exoesqueletos en tareas concretas "implica una disminución de la actividad muscular, lo que puede redundar en una reducción de la fatiga, y consecuentemente, en el riesgo de lesiones".

Además, Sanchis ha indicado que "es necesario llevar a cabo un estudio previo de las demandas ergonómicas de cada caso para determinar si los exoesqueletos que actualmente existen en el mercado pueden aportar un valor real a la prevención de trastornos músculo-esqueléticos".

Finalmente, en el Speaker's Corner Asepal de prevención laboral ha proseguido el ciclo de selección práctica de equipos de protección individual (EPI), en este caso relacionados con la protección respiratoria y el vestuario de protección.

Sicur 2026 continúa hasta este viernes sus jornadas en las que celebra sus 25 ediciones con una agenda técnica y la oferta expositiva de más de 670 expositores de Seguridad Laboral, Seguridad Contra Incendios y Emergencias y Security.