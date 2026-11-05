Simo Educación acogerá el Samsung Day para abordar los retos de la tecnología en las aulas

Archivo - Samsung Day acercará a Simo Educación 2026. - IFEMA MADRID - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Simo Educación, el Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa organizado por Ifema Madrid, en colaboración con Educación 3.0, acogerá el próximo 12 de noviembre el Samsung Day, una jornada que pondrá sobre la mesa algunos de los principales desafíos que plantea actualmente la integración de la tecnología en los centros educativos.

En plena digitalización y con el avance de la inteligencia artificial, los centros cuentan con más dispositivos, herramientas y plataformas, pero su incorporación también plantea desafíos en ámbitos como la seguridad, la gestión, el bienestar digital o su aplicación pedagógica.

En este contexto, Samsung Day nace de la escucha activa a los propios centros, con el propósito de acercar la innovación tecnológica a la realidad cotidiana de las aulas mediante casos y experiencias concretas, según informa Ifema Madrid.

La jornada se estructurará en torno a tres grandes ejes: la creación de entornos digitales seguros en los centros educativos, el bienestar digital y la atención a la diversidad, y el impacto pedagógico de la tecnología y su contribución a la productividad docente.

El encuentro arrancará a las 11.00 horas con la bienvenida de Diego Granja, Education Sales Manager, quien dará paso a un programa que combinará experiencias prácticas y propuestas para abordar los retos tecnológicos del ámbito educativo.

CIBERSEGURIDAD EN LOS COLEGIOS

A las 11.15 horas, la primera sesión, titulada '¿Está el entorno digital de tu centro protegido o estás teniendo suerte?', abordará la ciberseguridad en los colegios, la gestión de dispositivos mediante Knox y la respuesta ante posibles amenazas digitales. La ponencia contará con la participación de Miguel Ángel Savall, CEO de Foredu, junto a representantes del sector educativo.

El bienestar digital y la atención a la diversidad centrarán el siguiente bloque, previsto para las 11.50 horas. Bajo el título 'Bienestar digital sin postureo', se compartirán dos experiencias sobre el papel de la tecnología en el acompañamiento de los alumnos.

Albert Beltran, socio de Balance Phone, expondrá cómo afrontar la entrega del primer teléfono móvil y favorecer un uso equilibrado de las pantallas. Por su parte, Elena Montaña, directora de Calidad y Modelo Educativo de Escuela Ideo, presentará la experiencia de este centro en la integración del bienestar y la atención a la diversidad a través de una plataforma única de seguimiento.

A las 12.45 horas, la relación entre tecnología y comprensión lectora protagonizará la sesión '¿De verdad puede una pantalla influir en la competencia lectora o estamos empeorando las cosas?'. El encuentro dará a conocer la experiencia de Eduleo y la Fundación Educativa Amor de Dios, que planteará el papel de la metodología y el uso personalizado de la tecnología para mejorar de forma medible la comprensión lectora.

Participarán Elena del Pilar Jiménez, directora de Investigaciones sobre la Lectura en la Universidad de Málaga; María José Villar, directora de Innovación de la Fundación Educativa Amor de Dios; y David Armenta, director del Colegio Amor de Dios Alcorcón.

La jornada concluirá a las 13.20 horas con un espacio dedicado a la experiencia de los propios docentes. Bajo el título 'De docente a docente: lo que nunca te enseñaron y que solo se comparte en el Recreo', Elisa Rico y Javier González, Inspiring Teachers, junto a representantes de la agencia de comunicación 21 Gramos, compartirán consejos y herramientas de productividad aplicables al día a día del aula.