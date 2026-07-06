SIMO Educación celebrará su XII edición del 11 al 13 de noviembre con más de 50 ponencias, talleres o mesas

SIMO EDUCACIÓN avanza una agenda dirigida a quienes lideran la transformación de los centros educativos - IFEMA MADRID

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

SIMO Educación celebrará su XII edición del 11 al 13 de noviembre bajo el lema 'Liderazgo directivo para la transformación educativa' con más de 50 ponencias, mesas de diálogo, talleres y casos de éxito dirigidos especialmente a equipos directivos, responsables de innovación, coordinadores TIC, administraciones y otros perfiles con capacidad de decisión en los centros.

Organizado por Ifema Madrid, durante tres jornadas, docentes, universidades, expertos y empresas especializadas compartirán experiencias y herramientas para afrontar algunos de los principales desafíos de la educación actual, desde la integración de la inteligencia artificial hasta el bienestar docente, la inclusión o la ciudadanía digital.

Elaborada en colaboración con Educación 3.0, la agenda de esta edición ofrecerá una visión práctica y transversal de las tendencias que están marcando la evolución de los centros educativos, ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

Uno de los espacios protagonistas de esta edición será SIMO Directores, que ampliará su programación a las tres jornadas del Salón con contenidos centrados en la construcción de culturas organizativas sólidas, el liderazgo de equipos, la gestión del cambio y la toma de decisiones basada en datos.

Este espacio contará con la participación de profesionales como el especialista en liderazgo educativo y cultura organizativa, Enrique Escandón Sánchez; el director general del Colegio Cristo Rey y experto en liderazgo y gestión de equipos, Javier Luna; el director de Innovación y Analítica del Colegio Europeo de Madrid, Jorge Calvo; la especialista en marketing educativo e inteligencia artificial, Elvira López Palomeque, o Alberto y Mario Herráez, de Etwinz Education.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LIDERAZGO PARA AFRONTAR RETOS EDUCATIVOS

La inteligencia artificial ocupará un lugar destacado en la programación de SIMO Educación 2026. Las ponencias sobre ella abordarán aspectos como la gobernanza de la IA, su aplicación pedagógica, la evaluación, el pensamiento crítico, la cultura del dato o la toma de decisiones basada en evidencias.

Entre las sesiones figuran propuestas como El desafío de dar a pensar en tiempos de IA, a cargo del presidente de la Asociación Educación Abierta, Carlos Magro Mazo, o Cómo implantar la inteligencia artificial en un centro educativo. Guía práctica para equipos directivos, impartida por el consultor y formador especializado en inteligencia artificial aplicada a la educación, Vicent Gadea.

BIENESTAR DOCENTE, INCLUSIÓN Y USO RESPONSABLE DE LAS PANTALLAS

La agenda dedicará también ponencias dedicadas al bienestar docente, con contenidos relacionados con la organización escolar, la conexión con el alumnado y la construcción de entornos de aprendizaje "más saludables".

Participarán, entre otros, el sociólogo y profesor honorífico de la Universidad Complutense, Mariano Fernández Enguita, que abordará nuevos modelos de colaboración docente apoyados por la tecnología; el profesor de la Universidade da Coruña, Víctor Arufe Giráldez, que analizará estrategias para mejorar el bienestar y el aprendizaje en el aula; el especialista en inteligencia emocional, Eli Delacour; o la asesora técnica docente Centro de Recursos Pedagógicos Baix Llobregat Nord, Teresa Giménez Arenas.

Asimismo, la inclusión, el pensamiento computacional y el uso responsable de las pantallas se suman como temáticas clave en la programación. Entre otros contenidos, el catedrático de la Universidade da Coruña y subdirector del CITIC, Javier Pereira Loureiro, presentará el proyecto Talentos Inclusivos; Elena Vercher Ribis compartirá propuestas para fomentar la equidad de género a través de la programación creativa; y la profesora de la Universidad Fernando III, Camino López, abordará la alfabetización mediática y el uso crítico de las redes sociales en el entorno educativo.

Junto a su programa de contenidos, SIMO Educación volverá a reunir una amplia oferta de empresas especializadas en tecnología, innovación y soluciones para el ámbito educativo. El Salón ofrecerá un escaparate de novedades, herramientas y recursos dirigidos a todas las etapas educativas y a los profesionales responsables de su implantación en los centros.

Además, el Salón acogerá los XIV Premios a la Innovación Educativa y Experiencias Docentes Innovadoras, consolidando su papel como escaparate de proyectos, iniciativas y buenas prácticas que contribuyen a impulsar "una educación más innovadora, inclusiva y conectada con los desafíos del futuro". La convocatoria para presentar las propuestas permanece abierta hasta el 15 de julio.

Del 11 al 13 de noviembre, el sector educativo volverá a tener una de sus principales citas en Ifema Madrid, donde la actividad presencial se complementará con otros espacios de debate como SIMO Educación Talks o la plataforma digital Live Connect que facilitará el networking profesional, la generación de contactos y el acceso a contenidos especializados antes, durante y después de la celebración del Salón.