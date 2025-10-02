Simo Educación presentará las 35 mejores experiencias educativas en su próxima edición

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa, Simo Educación, presentará en su próxima edición las 35 mejores experiencias educativas, seleccionadas entre las más de 200 candidaturas presentadas y que optarán a los XIII Premios a la Innovación Educativa y a los premios Mejor Experiencia Docente Innovadora y Tecnológica, y Mejor Experiencia Innovadora.

La presentación de las experiencias educativas seleccionadas, divididas en 11 categorías, tendrá lugar en el marco de Simo Educación, organizado por Ifema Madrid, en colaboración con Educación 3.0, en el Pabellón 5 del Recinto Ferial, del 28 al 30 de octubre, ha indicado la institución ferial en un comunicado.

Como Mejor Experiencia con Metodologías Activas se ha elegido a EF Ministerio del Tiempo, de Ernesto Bautista Santurino Díaz en el CRA Villas del Tajo (Toledo); Encendiendo la chispa del aprendizaje: CuatroCes y Spark como motor de transformación educativa, de Carolina López Santos en el Engage International School (Madrid); y Lola, el acento es tu tesoro, no lo pierdas nunca, de Francisco Manuel González González en el CEIP Nuestra Señora de la Soledad (Badajoz).

Como Mejor Proyecto Colaborativo y Cooperativo, se ha seleccionadoa Objetivo Euskelec 2025 ¡Que nada nos pare!, de Raquel Rodríguez López en el IES Galileo y CIFP Juan de Herrera (Valladolid); Si conduces, razona, de Rubén Estévez Garaluz en el IES Juan Antonio Fernández Pérez (Melilla); y Recorriendo España para la ESO, de Félix Calero Sánchez en el Colegio Árula (Madrid).

En cuanto a la Mejor Experiencia Innovadora Infantil y Primaria, se ha optado por Invernadero 3.0, de Marc Gudel Téllez en el Escola Palma de Mallorca (Barcelona); Prevención de inundaciones en la era digital, de Soraya Pulido de Paz en el CEIP Comuneros de Castilla (Ávila); y Our A.I. City: Redescubriendo la ciudad a través de la Inteligencia Artificial en Infantil, de Mario Alcarazo Cañete en el Base International School (Madrid).

En el caso de la Mejor Experiencia Innovadora Secundaria y Bachillerato, optarán al premio San José Band, de Rafael del Campo Merino en el Colegio San José - FEyE (Ciudad Real); Proyecto interdisciplinario en Desarrollo de Videojuegos, de Pedro Monedero Cariñena IES Violant de Casalduch (Castellón); y Aprendizaje basado en proyectos aplicado a la Economía y la orientación profesional, de Jesús Fernández-Cid Roman en el IES Ortega y Gasset (Madrid).

Como Mejor Experiencia Innovadora Educación Superior (FP, Universidad...), los elegidos han sido Aprendiendo de inteligencia artificial con inteligencia artificial, de Christian Velasco Gallego en la Universidad de Nebrija (Madrid); Proyecto ARALAR combatiendo los riesgos del juego a través de la innovación tecnológica, de Miguel Angel Moscoso Elía en el centro Salesianos Pamplona (Navarra); Educación integral a través del Aprendizaje-Servicio en los Trabajos de Fin de Grado, de Adriana Dapena Janeiro en la Facultad de Informática Universidade da Coruña (A Coruña).

La Mejor Experiencia STEAM ha tenido como protagonistas a Tecnología con sentido: una visión humanista del uso de las tecnologías, de Cristina Ruiz en el Colegio Juan de Lanuza (Zaragoza); Coldplay Barcelona, de Francisco Pérez García del Institut Pompeu Fabra (Barcelona); y Beire R3: Ciencia Remota y Real desde lo Rural, de Alicia Ramos Almodóvar del CPEIP Beire (Navarra).

Gamificación Flipped Classroom, de Rodrigo Pérez Fernández en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Naval (Madrid); Viaje a los CuentODS, de Guillermo Buedo Fernández en CEP Primer Marqués del Turia (Valencia); y Operación 'En la tormenta', de Mario García Dominguez del CIDE (Palma de Mallorca) han sido seleccionados en el caso de Mejor Experiencia de Gamificación.

Por su lado, como Mejor Experiencia de Educación Emocional se ha optado por Más allá del Talento: educar desde el potencial y la inclusión, de Eduardo Lazaro Martínez del Instituto Educativo IESTEM (Gipuzkoa); El sueño de las tortugas / Turtles' dream / il sonno delle tartarughe, de Sergio Almarcha Riquelme del IES Miguel Hernandez (Alicante); y Más vida, menos redes, de Ricardo Aguado Vallejo del Colegio Juan de Lanuza (Zaragoza).

En cuanto al Mejor Proyecto TIC Educación inclusiva, Igualdad y Diversidad, los seleccionados han sido ALESIA: Asistente para la Interpretación a Lengua de Signos con Inteligencia Artificial, de José María Pérez Ramos del IES Alonso de Madrigal (Ávila); Museo interactivo e inclusivo 'LATIDOS DE PIEDRA', de Esther Aceituno Arjona del IES San Reino (Jaén); y Mentoría inclusiva: Desarrollo de la metacognición con programación de robots, de Inmaculada Concepción Enríquez de Luna Rodríguez en IES Pedro Antonio de Alarcón (Granada).

En el caso de la Mejor Experiencia de Sostenibilidad, los elegidos han sido Sustainable Startup Fair, de Cristina Parra Fernández en Colegio Nuestra Señora de la Consolación Burriana (Castellón); ECOFLOCK, de Rebeca Madero Beviá en Colegio Diocesano Santa María Nuestra Señora (Sevilla); Conciencia científica y social desde las Dunas: proyecto educativo por un turismo más azul, de Marienca Lorenzo De Armas en Colegio Arenas Atlántico (Las Palmas); y Edificios Inteligentes: mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad en los centros educativos mediante tecnologías innovadoras, de Hugo Potau Ramírez en IES El Rincón (Las Palmas).

Finalmente, como Mejor Experiencia educativa de Inteligencia Artificial, se ha optado por GPTs en el aula: una experiencia de iA personalizada, ética y transferible, de Carlos Sánchez Barbero en IES Fray Diego Tadeo González (Salamanca); GreenTech - Detector de plagas, de Noelia Real Parra en C.C. Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús (Cantabria); MoTICvate: creando actividades inclusivas con DUA a través de la Inteligencia Artificial Generativa, de Elena Moreno Fuentes en Centro Universitario Sagrada Familia (Jaén); y LiterarIA: Cuando un clásico cobra vida digital, de Ana Torrado Revilla en C.E. La Merced y San Francisco Javier. Jesuitas (Burgos).