Simo Educación reunirá en noviembre a empresas del sector para debatir sobre el liderazgo y la innovación

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MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa (Simo Educación) reunirá del 11 al 13 de noviembre a directores de centros, responsables de innovación, docentes, empresas tecnológicas e instituciones para abordar el liderazgo y la innovación.

Bajo el lema 'Liderazgo educativo para la transformación educativa', organizado por Ifema Madrid, en colaboración con Educación 3.0, habrá nuevos espacios de análisis y una oferta expositiva que conecta innovación, tecnología y estrategia con la realidad de los centros.

La sostenibilidad, el bienestar docente o el desarrollo de la Formación Profesional forman parte de las nuevas temáticas estratégicas, con un enfoque orientado a su aplicación tanto en la gestión como en la práctica en las aulas, según recoge el consorcio en un comunicado.

A ello se suman propuestas como Simo Educación Diálogos, concebidos para abordar desde una perspectiva transversal cuestiones como la digitalización, la calidad educativa, las competencias docentes o la transformación del sistema, generando un espacio de intercambio entre los distintos agentes del sector.

Además, la agenda incorpora el I Congreso Internacional SIMO Educación Neuroeduca, una de las grandes novedades de esta edición, que introduce el enfoque de la neurociencia en la educación y conecta la evidencia científica con la práctica docente, con el objetivo de aportar nuevas claves para la mejora de los procesos de aprendizaje.

DIRECTIVOS, EN EL CENTRO DE LA CONVOCATORIA

En línea con el lema de la edición, el Salón sitúa a los equipos directivos en el centro de su propuesta con Simo Educación Directores, un espacio consolidado que gana protagonismo y que acogerá contenidos, experiencias y soluciones orientadas a la gestión, el liderazgo y la toma de decisiones en los centros.

Asimismo, acogerá los XIV Premios a la Innovación Educativa, una de las citas más reconocidas del sector, que distinguen las mejores prácticas en el ámbito docente y que incorporan en esta edición una nueva categoría dirigida a poner en valor la labor de los equipos directivos en la gestión y transformación en los entornos educativos.

La oferta expositiva presentará una propuesta más especializada en torno a las principales tendencias del sector, con soluciones vinculadas a la inteligencia artificial aplicada a la educación, las plataformas digitales, la ciberseguridad o la gestión de centros. Empresas tecnológicas, EdTech y proveedores especializados mostrarán innovaciones orientadas a la práctica docente y a la toma de decisiones.

"Simo Educación se posiciona como el único punto de encuentro capaz de reunir a todo el ecosistema educativo de España. Este planteamiento se amplía a través de su plataforma digital Live Connect, que extiende la experiencia más allá de la feria y facilita la interacción entre los distintos actores del sector", ha destacado el consorcio.