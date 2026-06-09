La sostenibilidad, movilidad, reciclaje y cuidados protagonizan la Semana de los Servicios al Ciudadano - IFEMA MADRID

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Semana de los Servicios al Ciudadano ha comenzado este martes en Ifema Madrid, una convocatoria que integra las ferias TECMA, Foro de las Ciudades de Madrid, SRR, SocioCARE y Global Mobility Call, y que ha reunido en su primera jornada a administraciones, empresas y expertos para abordar temas como la sostenibilidad, la movilidad, el reciclaje y cuidados.

La jornada ha estado marcada por una intensa actividad congresual y expositiva, con "un enfoque transversal" centrado en la sostenibilidad, la innovación y la mejora de los servicios públicos, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

En el ámbito urbano, TECMA ha arrancado con una agenda centrada en el futuro de las ciudades, mostrando "una variada oferta de productos y soluciones destinados a mejorar la sostenibilidad de los entornos urbanos".

La Feria ha contado con la visita del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, que ha reforzado su papel como "punto de encuentro para los servicios urbanos y el medio ambiente". Destaca también el protagonismo del Foro de las Ciudades, donde representantes institucionales y expertos han analizado el papel de la digitalización, la innovación y la colaboración entre administraciones en el desarrollo de modelos urbanos "más sostenibles".

En la apertura del Foro han participado el consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López- Valverde; la concejal de Turismo del Ayuntamiento de Madrid y secretaria general de la Unión de Ciudades y Capitales Iberoamericanas (UCCI), Almudena Maíllo; el director general de FCCenviro Atlantic, Javier Irigoyen; el subdirector regional de ICLEI Europa, Ruud Schuthof; el director de la Representación de la Comisión Europea en España, Daniel Calleja; y el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Luis Martínez-Sicluna.

Además, se han entregado los Premios UCCI a Ciudad de Panamá, São Paulo, Buenos Aires, Bogotá y Brasilia. Por su parte, SRR ha puesto el foco en la economía circular, con la apertura del Congreso Sigrauto y el análisis de los principales retos del sector del reciclaje, como "la eficiencia en la valorización de residuos o la adaptación a los objetivos europeos".

La entrega de los Premios Sigrauto a la Innovación ha sido "uno de los momentos destacados de la jornada". En el ámbito social, la primera jornada de SocioCARE ha evidenciado el consenso del sector de los cuidados sobre la urgencia de acelerar las reformas.

Los debates han girado en torno al envejecimiento de la población, la escasez de profesionales, la evolución de los modelos residenciales y la necesidad de incrementar los recursos disponibles.

LOS CUIDADOS SE CONVIERTEN EN "UN ASUNTO ESTRATÉGICO DE PAÍS"

Administraciones y empresas han coincidido en señalar que los cuidados se han convertido en un asunto estratégico de país y han subrayado la importancia de la colaboración público-privada y la innovación tecnológica para garantizar la sostenibilidad del sistema.

La primera jornada ha contado con la participación de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila.

En paralelo, Global Mobility Call 2026 ha arrancado con una agenda centrada en la movilidad del futuro, la digitalización y el papel de los operadores de transporte. Durante la inauguración, el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha destacado la consolidación del evento como "referente internacional" y ha insistido en la necesidad de reforzar la colaboración público-privada en el sector.

La jornada ha abordado cuestiones clave como la inteligencia artificial aplicada al transporte, la descarbonización, la intermodalidad o el uso del dato para mejorar la planificación urbana. Además, el Ayuntamiento de Madrid ha presentado el proyecto del Teleférico, como ejemplo de nuevas soluciones para mejorar la conectividad en la ciudad.

Entre los momentos más destacados ha sobresalido la intervención del piloto Isidre Esteve, que ha aportado una visión inspiradora sobre movilidad, innovación y superación, en una jornada que también ha contado con una intensa actividad en la zona expositiva, con la participación de operadores, fabricantes y empresas tecnológicas.

La Semana de los Servicios al Ciudadano continua en Ifema Madrid hasta este jueves con nuevas sesiones centradas en automoción, electrificación, talento, economía circular e innovación aplicada a los servicios públicos.