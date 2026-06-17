Sports Summit Madrid inaugura su segunda edición como "un evento de todo el ecosistema del deporte"

Archivo.- Presentación de Sports Summit Madrid - IFEMA MADRID

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de Sports Summit Madrid, el gran encuentro global de la industria del deporte, se ha inaugurado oficialmente este miércoles en el pabellón 8 de Ifema Madrid como "un evento de todo el ecosistema" que rodea a este sector, y que se está "consolidando como un sueño y como una visión".

"Esta segunda edición es un sueño hecho realidad. Hace un año, Juan Antonio Samaranch dijo que hacer una segunda edición es más complicado y desde luego ha sido muy difícil", ha apuntado Miguel Ángel Benzal, CEO de Sports Summit Madrid, en la apertura de la segunda edición.

El directivo ha recalcado que tuvieron "mucho éxito" en la primera edición cuyo "germen" fue la MadCup, el torneo de fútbol base que acoge Madrid. "Y ahora nos fijamos en el deporte profesional", ha advertido. "No es un Sport Summit más, estamos consolidando un sueño y una visión. Este no es un evento de un deporte, es de todo el ecosistema del deporte, queremos convertirlo en el FITUR del deporte", ha sentenciado.

Para José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes, este Sports Summit Madrid es "un evento extraordinario". "No tiene parangón y responde de una forma fantástica a los contenidos de lo que es hoy el modelo del deporte", ha remarcado el dirigente, que cree que su nombre "podría ser Sports Summit Spain porque su dimensión es excelente".

El mandatario se ha referido a todos los aspectos del deporte, incidiendo en "reflexionar" sobre su papel y sus "valores" ahora que el mundo vive una situación "tan difícil" como el actual, "con tanto cuestionamiento de las reglas del juego". "Deseo que haya muchas ediciones, pero si ya estamos arrancando con éxito la segundo, le auguro un futuro extraordinario. El deporte es también equipo y tenemos que ir y pensar juntos, y proponer cosas positivas", ha afirmado.

Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE), ha asegurado que aunque se ha "avanzado muchísimo en el deporte, lo más importante está por llegar", y que esto "sólo es posible" si son "capaces de entender que hay que aunar conocimiento". "Y este es el espacio del conocimiento y eso es lo que necesita el deporte español. Esto no tiene límite", ha subrayado.

Su homólogo del Comité Paralímpico Español (CPE), Alberto Durán, ha manifestado que esta Sports Summit Madrid es "un espacio necesario para tener un foro de encuentro de todo el ecosistema del deporte, que no es pequeño", y que además tiene un "papel transformador de la sociedad". "Aspiramos a tener una sociedad mejor impactando con los valores del deporte paralímpico. Necesitamos más ayuda, esta es la ayuda mejor invertida y hacer deporte es un gran escaparate para que todas las personas piensen si pueden hacer más", ha advertido.

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha asegurado que "organizar un encuentro como este es un acto de confianza en el futuro" y "después de muchos años vinculado al deporte", se ha dado cuenta que "lo más importante no son los títulos y resultados porque lo que permanece son las personas y las relaciones que se construyen alrededor de este mundo".

"Sports Summit Madrid nace con la vocación de sentar en la mesa a los que aman el deporte desde perspectivas diferentes y muchas de las mejores ideas surgirán en un café o en una conversación en un pasillo", ha añadido el también el presidente de la Comisión de Cultura y Deporte de la CEOE.

Por su parte, Daniel Martínez, vicepresidente ejecutivo de Ifema Madrid, ha resaltado que era "un honor" volver acoger un evento cuya consolidación "es un ejemplo claro de la relevancia del deporte como motor económico de primer nivel", y que es una "ocasión inigualable para aprender de los mejores y fomentar el ecosistema del deporte".

Finalmente, Goyo Ramírez, director general de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, ha celebrado que este evento se lleve a cabo "en uno de los grandes escaparates internacionales de la ciudad" como es Ifema Madrid y que se haya consolidado "como uno de los grandes foros de reflexión de la industria deportiva".