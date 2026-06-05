SRR regresa del 9 al 11 con una nueva edición centrada en las tecnologías aplicadas a la gestión de residuos

Archivo - Ifema.- La Feria de la Recuperación y el Reciclado contará con el respaldo de las principales asociaciones sectoriales - IFEMA MADRID - Archivo

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado (SRR) celebrará del 9 al 11 de junio en Ifema Madrid una nueva edición marcada por la incorporación de nuevas tecnologías y soluciones avanzadas que están redefiniendo la gestión de residuos.

El salón, promovido por la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER), reunirá a cerca de 120 empresas en esta novena edición, que tendrá lugar en un contexto de crecimiento del sector, que en España supera las 5.000 compañías y representa alrededor del 1% del PIB.

Entre las compañías participantes destacan Mycsa, Liebherr y Palfinger, referentes en soluciones para la manipulación y el tratamiento de materiales, que presentarán en SRR 2026 sus últimas innovaciones orientadas a optimizar la eficiencia operativa en entornos de reciclaje.

En concreto, Liebherr exhibirá equipos clave para operaciones en planta, que combinan potencia, precisión y eficiencia energética, mientras que Palfinger apostará por soluciones integradas de grúas y polibrazos diseñadas para maximizar la productividad en las operaciones de carga y descarga.

Por su parte, Mycsa reforzará su presencia con maquinaria especializada y trituradoras de nueva generación, completando una oferta que también incluye a fabricantes como Transgrúas, con soluciones de elevación y equipos de gancho, y JAG Logística, que presentará avanzadas propuestas de transporte sostenible para residuos, incluyendo flujos ADR y Sandach.

INTELIGENCIA, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DEL DATO

En esta ocasión, Ifema Madrid ha subrayado que el salón dará un salto cualitativo en digitalización, con soluciones cada vez más integradas y orientadas a la toma de decisiones en tiempo real.

En este sentido, Tomra liderará este ámbito con el lanzamiento de nuevos sistemas de clasificación inteligente basados en IA, capaces de optimizar la recuperación de materiales en flujos complejos. A ello se suman las demostraciones de Circe, que llevará a feria robótica avanzada con visión artificial para la selección automatizada de componentes de alto valor en residuos electrónicos.

La innovación no se limita al proceso industrial, sino que la gestión del residuo también se transforma con nuevas herramientas digitales, con soluciones que configuran un nuevo modelo basado en datos, trazabilidad y automatización integral.

Así, Tagtio introducirá sistemas RFID que eliminan la gestión manual en circuitos de envases reutilizables; VEI aportará inteligencia a la recogida con sistemas de pesaje embarcado conectados a la nube, permitiendo análisis predictivo y optimización de rutas; y Compramos tu siniestro digitalizará el mercado de vehículos fuera de uso, facilitando la captación online para desguaces y CAT.

La eficiencia operativa será otro de los grandes ejes, con equipos diseñados para reducir tiempos improductivos y adaptarse a distintos tipos de residuos. En este caso, Lindner presentará su serie Urraco Evo, que introduce sistemas de cambio de ejes ultrarrápidos, reduciendo de forma significativa los tiempos de mantenimiento. Por su lado, TGMM (unoreciclaje.com) mostrará trituradoras con sistemas modulares que permiten sustituir unidades completas en cuestión de horas.

Por su parte, Green-Tec apostará por soluciones móviles de alta capacidad sobre orugas, preparadas para operar en entornos exigentes y con residuos de difícil tratamiento. En clasificación, Joest y Mogensen incorporarán nuevas tecnologías para materiales problemáticos, con sistemas que evitan obstrucciones y mejoran la eficiencia en flujos húmedos o pegajosos, una de las grandes limitaciones históricas del sector.

SEGURIDAD INTELIGENTE Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO

También habrá espacio para la seguridad industrial, que gana peso con sistemas cada vez más avanzados. En este caso, Anzeve presentará un ecosistema completo que integra supresión de incendios automática, detección de riesgos mediante inteligencia artificial y mejora de las condiciones en cabina, respondiendo a las nuevas exigencias operativas del sector.

En paralelo, SRR 2026 reflejará la evolución normativa y la aparición de nuevos modelos de responsabilidad ampliada del productor: Cartón Circular, nuevo SCRAP para envases industriales adaptado al Real Decreto 1055/2022; RiPet, con máquinas de retorno modulares que facilitan el despliegue de sistemas SDDR; Minipuntos Limpios, que propone soluciones de recogida de proximidad más accesibles y duraderas; Norsider Oxiplant, con nuevos materiales industriales de alta resistencia orientados a prolongar la vida útil de los equipos.

INNOVACIÓN APLICADA AL RECICLAJE

Más allá de la tecnología, SRR 2026 incorporará avances en modelos operativos y de negocio. Además, el programa congresual reforzará este enfoque con encuentros sectoriales de alto nivel, como el Congreso Nacional de FER, las jornadas de Sigrauto sobre vehículos fuera de uso o los foros sobre SCRAPs y economía circular.

En definitiva, esta edición, con una oferta tecnológica más amplia que nunca, mostrará cómo la innovación se traduce en mejoras tangibles, como reducción de costes operativos, incremento de la recuperación de materiales y adaptación a un entorno regulatorio cada vez más exigente.