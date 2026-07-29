Taste the Winners reunirá en BICA 2027 las mejores elaboraciones artesanas de España - IFEMA MADRID

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los mejores sabores de la artesanía dulce española tendrán un espacio protagonista en BICA, Bakery and Ice Cream Attraction, el nuevo salón profesional dedicado a la panadería, la pastelería y la heladería que se celebrará del 16 al 18 de febrero de 2027 en Ifema Madrid, dentro de Anuga Select Ibérica, el proyecto impulsado por Ifema Madrid y Koelnmesse.

Según ha informado Ifema Madrid en un comunicado, uno de los grandes atractivos de esta primera edición será Taste the Winners, una propuesta concebida para acercar a los visitantes algunas de las creaciones más reconocidas y premiadas del sector.

Este espacio exclusivo reunirá elaboraciones galardonadas en los principales certámenes nacionales de pastelería, panadería y heladería, ofreciendo una experiencia de degustación única para profesionales y especialistas.

Los asistentes podrán descubrir y probar una selección de los mejores bombones, helados gastronómicos, pastas de té, croissants, panettones y roscones artesanos de España, presentados por sus propios autores.

Entre los profesionales ya confirmados figuran nombres de referencia como Raúl Bernal (Lapaca), Alexandra Navarro (Exalta-Sant Llehí), Éric Ortuño (L'Atelier), Abel Castaño (Golimbeo), Arturo Salvador (Sukar), Jesús Quirós (La Rosa), Migue Señoris (Gelática), Rafel Aguilera (Cal Jan), Albert Soler (Can Soler), Pol Marginedas (Es Neu), Mario Masiá (Masiá), Albert Roca (El Gelat) y Paloma Silvestrin (Doble Uve), entre otros destacados representantes de la excelencia artesana nacional.

Taste the Winners formará parte de La Isla de los Campeones, un espacio ubicado en el corazón de la feria que concentrará algunas de las principales actividades de BICA.

Además de esta zona de degustación, los visitantes podrán asistir a dos citas de referencia para el sector: la tercera edición del Concurso al Mejor Bombón de España y la presentación de la Guía Arte Heladero Mejores Heladerías 2027/2028, impulsadas por el Grupo Vilbo-Books For Chefs.

Una feria para descubrir tendencias y generar negocio La experiencia gastronómica de Taste the Winners será solo una de las muchas propuestas que conformarán la oferta de BICA.

El nuevo salón nace con el objetivo de reunir en un mismo entorno a empresas, artesanos y profesionales de la panadería, la pastelería y la heladería, combinando innovación, formación, concursos, demostraciones en directo y oportunidades de networking.

Celebrada en el marco de Anuga Select Ibérica, BICA compartirá espacio con otros sectores especializados que completarán una amplia plataforma para la industria de alimentación y bebidas en la Península Ibérica.

Entre ellos destacan Meat Attraction, dedicado al sector cárnico, así como las áreas centradas en bebidas, productos ecológicos, fine food, lácteos, industria auxiliar, productos frescos y congelados, favoreciendo sinergias y oportunidades de negocio entre todos los segmentos representados.