Tecma 2026 crece un 20% y suma 28 nuevos expositores de cara a su próxima edición de junio

La próxima edición de TECMA se consolida con crecimiento, nuevos expositores y una sectorización reforzada - IFEMA MADRID

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité Organizador de Tecma avanza en los preparativos de la próxima edición de la Feria Internacional del Urbanismo y del Medio Ambiente, que se celebrará del 9 al 11 de junio del 2026, y afronta su próxima edición con un crecimiento del 20%, 28 nuevos expositores y más de 117 empresas confirmadas, que superan las cifras registradas en 2024.

Tecma, que tiene previsiones de superar los 120 participantes, contará con la participación de la industria con la presencia de destacadas empresas como Valoriza, Acciona, Paprec, Contenur, Sanimobel, Prezero, FCC Medio Ambiente, FFS Grupo Urbanos, Ros Roca, Svat y Sulo, ha desgranado Ifema Madrid en un comunicado.

La edición de 2026 presenta "una ampliación estratégica de la sectorización", diseñada para maximizar el retorno y la visibilidad de los expositores. El 45% de la superficie se destinará al equipamiento urbano y a la gestión de residuos sólidos y residuos urbanos, garantizando "una masa crítica de oferta y elevada capacidad de atracción para decisores públicos y privados".

Un 17% del espacio se orientará a la economía circular urbano, así como a parques y jardines, reforzando un posicionamiento alineado con las prioridades de inversión de las ciudades. Por su parte, el bloque de Smart Cities y Digitalización representará el 10% del total, ampliando el atractivo del certamen para perfiles tecnológicos, ingenierías y operadores urbanos. Asimismo, el área expositiva de Ategrus será también más amplia que en la edición de 2024.

FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID

Tecma compartirá sinergias con el Foro de las Ciudades de Ifema Madrid 2026, que ampliará su espacio e incorporará un cuarto auditorio, cada uno de ellos tematizado en Desarrollo urbano sostenible, Ciudad innovadora, Ciudad circular, Calidad de vida y bienestar.

El foro aspira a superar el registro de 50 ciudades, con una previsión de 20 ciudades internacionales, fruto de nuevas alianzas. Los patrocinadores confirmados incluyen FCC Medio Ambiente, Prezero, Ecoembes, Crea Madrid Nuevo Norte, Metrovacesa, Ineco y Valdecarros.

Además, se celebrará el próximo Laboratorio sobre Naturaleza Urbana el 25 de febrero, y se reforzará la Alianza por la Innovación Urbana, impulsada con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, RECI, Cscae, entre otras entidades. Las primeras invitaciones a ponentes se lanzarán la semana previa a Semana Santa.

El programa profesional incluirá la convocatoria de: Tercer Premio Árbol, XX Concurso de Escobas de Plata, Oro y Platino y el XXII Congreso FER, dentro de la Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado (SRR), con la participación de más de 500 profesionales.

Tecma se consolida como el gran referente comercial del sector y, en 2026, volverá a impulsar su crecimiento reforzando su ecosistema y generando sinergias con la Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado (SRR), Global Mobility Call y Sociocare, un nuevo proyecto ferial centrado en los cuidados y el bienestar social.

Con ello, Ifema Madrid refuerza el papel de Tecma como el espacio donde se diseñan hoy "las soluciones que definirán el futuro de las ciudades".