Una veintena de marcas apoyarán a Mercedes-Benz Fashion Week Madrid en su próxima edición

Archivo - Imagen de archivo de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, en Ifema, Madrid (España), a 10 de septiembre de 2020. - Óscar J.Barroso - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la pasarela que organiza del 17 al 22 de marzo Ifema Madrid con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid, contará con una veintena de marcas que patrocinarán, una edición más, la principal pasarela de la moda de autor en España, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

Los patrocinadores principales de esta edición serán Mercedes-Benz y NARS; como patrocinador principal de EGO esta la Comunidad de Madrid. Como patrocinadores, estarán presente Iberia y La Casa de las Carcasas.

De igual modo, cuenta con colaboradores como la Diputación de Almería, UDIT, Junta de Castila y León, Tequila 1800, Schweppes, Málaga de Moda, Solán de Cabras, East Crema Coffee x Oatly, Bodegas Cosme Palacios y Rowenta.

Igualmente, PYRATEX es Colaborador en Innovación Textil; Vogue College of Fashion estará presente como participante, así como Ulanka y Esden, SHISHEIDO y Beldon Beauty y Vectalia.

Mercedes-Benz celebra 30 ediciones impulsando la moda española en Mercedes- Benz Fashion Week Madrid con una mirada a su legado y la creación de un nuevo premio Mercedes-Benz reafirma su posición en la moda española y consolida su apoyo a la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid como patrocinador principal desde hace 30 ediciones.

Además, como coche oficial del evento, la marca de automoción acompañará en el desplazamiento a diseñadores, invitados y personalidades mediante una flota exclusiva de vehículos que reflejan su firme apuesta por la innovación y la movilidad sostenible.

LEGADO DE MERCEDES-BENZ

Dentro del Cibelespacio, a partir del viernes 20 de marzo, el stand de Mercedes-Benz pone en valor su legado y conmemora en esta edición un hito histórico: los 140 años desde que, en 1886, Carl Benz registrara la patente que originó el 'Benz Patent- Motorwagen', considerado el nacimiento del automóvil.

Dos años más tarde, su esposa, Bertha Benz, realizó el primer viaje de larga distancia en un vehículo a motor, marcando el inicio de una nueva era en la movilidad. Desde entonces, el espíritu de innovación constante define el ADN de la compañía.

Por otro lado, y coincidiendo con la celebración de su 30ª edición como patrocinador principal, Mercedes-Benz marca el inicio de un nuevo periodo con la creación del Premio Mercedes-Benz a la Mejor Colección, que nace con vocación de convertirse en el máximo reconocimiento dentro de MBFWMadrid.

El galardón se otorgará a una de las 28 firmas consagradas que desfilarán desde el miércoles 18 al sábado 21 de marzo, marcando así el cierre de una etapa: la del certamen Mercedes-Benz Fashion Talent, que celebró su 26ª y última edición el pasado mes de septiembre con Guillermo Décimo como ganador.

NARS, PATROCINADOR OFICIAL DE MAQUILLAJE

La firma de maquillaje se convierte en el patrocinador oficial de maquillaje de Mercedes-Benz Madrid Fashion Week marcando un nuevo y audaz capítulo donde la creatividad, la individualidad y la expresión se unen en el escenario de moda más prestigioso de España.

Con su maestría en el backstage ahora en primer plano, NARS impulsará a los diseñadores españoles y fomentará la creatividad tras bambalinas, ofreciendo productos icónicos y looks impactantes que redefinen la belleza en la pasarela.

Por su parte, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, ha afirmado que "la Comunidad de Madrid ha venido demostrando su apoyo a la moda como industria creativa y forma de expresión artística, y este 2026 ha reforzado su colaboración con la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid con el fin de impulsar la promoción nacional e internacional del diseño español".

"Este respaldo se suma a otras medidas destinadas a fortalecer el tejido profesional del sector, así como a iniciativas expositivas dedicadas a grandes nombres de la moda, como la muestra de Ana Locking inaugurada recientemente en la Sala Canal de Isabel II. Estas actuaciones contribuyen a consolidar un sector esencial para la región y a reforzar su posicionamiento como destino cultural y creativo de referencia", agrega.

IBERIA, DE NUEVO PRESENTE

Por otro lado, Iberia vuelve a estar presente en la nueva convocatoria de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Es el evento más esperado para los amantes de la moda y punto de reunión para diseñadores y profesionales de la industria de la moda de nuestro país.

Como de costumbre, la aerolínea dispondrá de una Premium Lounge. Una sala que se convertirá en la zona de encuentro para diseñadores, clientes de alto valor de Iberia, distribuidores y otros actores de la moda española. Esta presencia en la gran pasarela de la moda en España se enmarca en el proyecto 'Talento a bordo', con el que la aerolínea apoya el talento en diferentes disciplinas.

Asimismo, la Casa de las Carcasas quiere reivindicar en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid la funda de móvil como un nuevo icono del universo fashion: un accesorio capaz de expresar estilo, personalidad y actitud, al mismo nivel que otros complementos de moda.

En un contexto, la compañía presenta en este marco un nuevo drop de personalización basado en un sistema mix con match de carcasas y stickers que permite crear combinaciones únicas.

PROPUESTAS DE CASTILLA Y LEÓN

En el marco de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, el stand oficial de Uniendo Moda Castilla y León, proyecto de CEOE Castilla y León y la Junta, desplegará durante tres jornadas un programa dinámico de exhibición del talento y demostraciones en vivo que convertirá el espacio en un punto de encuentro entre el público y 12 diseñadores de la comunidad.

Santiago García, Rosana Largo, Ainhoa Salcedo, Sara Santiago, Tocados Zeleste, Mónica Fuentetaja, Andrea Suárez, Lucía Ortiz, Mónica Neches, Zaira Domenech, Eric Bruccia y Luisa Guardo exhibirán propuestas que abarcan desde la artesanía textil y la investigación en telar hasta la alta costura nupcial y la moda conceptual, consolidando a Castilla y León como uno de los focos creativos más sólidos y diversos del panorama nacional.

También Schweppes, la marca creadora del primer refresco con gas de la historia y referente en calidad e innovación, regresa un año más para transformar este espacio en uno de los puntos de encuentro más vibrantes del evento, donde el sabor también marca tendencia.

De igual modo, Solán de Cabras Solán de Cabras colabora un año más, como agua oficial, en la nueva edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, acompañando a diseñadores, profesionales del sector y asistentes durante una semana clave para la moda en España.

Asimismo, Crema Coffee x Oatly East Crema Coffee, cadena de café de especialidad referente en nuestro país y reconocida por su apuesta por el café de origen, el tueste propio y la excelencia en cada detalle, vuelve junto a Oatly a la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid reafirmando su compromiso con la creatividad, el diseño y la calidad.

Además, se mantiene el compromiso del grupo ¡HOLA! como Media Partner y de ¡HOLA! TV como TV Internacional, que se vuelca con el evento. Como otros años, dará cobertura desde Madrid, a donde se ha desplazado su periodista Lucía Riaño, tanto para su programa diario de actualidad LA HORA ¡HOLA! como para dos especiales ¡HOLA! Fashion, que se emitirán en abril.

Además, estarán presentes en esta edición la Diputación de Almería a través de la marca Talento Almeriense, UDIT, Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología, Málaga de Moda, Rowenta, PYRATEX, Vogue College of Fashion, Ulanka, Esden y Cosme Palacios.