Veteco y Asefave amplían hasta el día 30 el plazo de inscripción para la XVI edición de sus Premios

Veteco - IFEMA MADRID

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Veteco, la feria incluida en la Semana Internacional de la Construcción, de la mano de la Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas (Asefave), han ampliado hasta el próximo día 30 el plazo para participar en la decimosexta edición de los Premios Veteco-Asefave.

Estos galardones buscan reconocer los proyectos más destacados en fachada ligera, ventana y protección solar, además de premiar los mejores Trabajos de Fin de Grado o Fin de Máster vinculados a la envolvente del edificio, ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

En su edición de 2026 mantendrán sus categorías tradicionales: Mejor Fachada, Mejor Ventana y Mejor Proyecto de Protección Solar, a las que se suma el Premio Trabajo Fin de Grado/Fin de Máster.

Esta última categoría se ha consolidado como una de las "más inspiradoras" de los Premios Veteco-Asefave. Su objetivo es reconocer propuestas académicas que aporten nuevas perspectivas sobre la envolvente del edificio, integrando criterios de eficiencia energética, sostenibilidad, innovación material y viabilidad técnica.

Los nominados se anunciarán el 7 de octubre y la entrega de premios tendrá lugar el 12 de noviembre de 2026, durante la celebración de Veteco.

La convocatoria se enmarca en la próxima edición de Veteco, que se incluye dentro de la Semana Internacional de la Construcción y que se celebrará en Ifema Madrid del 10 al 13 de noviembre de 2026.

La feria se presenta como "uno de los principales puntos de encuentro del sector" para conocer innovaciones en ventanas, fachadas ligeras, herrajes, maquinaria, domótica y soluciones de control y protección solar.