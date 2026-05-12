El vicepresidente ejecutivo de Ifema ocupará la vicepresidencia primera de la Comisión Directiva de Afida

IFEMA MADRID se incorpora a la Comisión Directiva de la Asociación Internacional de Ferias de América (AFIDA) . - IFEMA MADRID

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente ejecutivo de Ifema Madrid, Daniel Martínez, ocupará la vicepresidencia primera de la Comisión Directiva de la Asociación Internacional de Ferias de América (Afida) para el periodo 2026-2028.

El nombramiento se ha producido en el transcurso del 55º Congreso Latinoamericano de la Industria de Ferias y Convenciones, en el que quedó constituida la nueva Comisión Directiva de Afida, presidida por el gerente general de Fexprocruz (Bolivia) y el presidente del Capítulo Latam de UFIThe Global Association of the Exhibition, Raúl Strauss, y con Claudio Dowdall, de La Rural (Argentina), como vicepresidente segundo.

El nuevo equipo de la Comisión lo completa Elena Hurtado, de Expo Guadalajara (México), como tesorera, y los directores Alejandra Álvarez, de la Cámara de Comercio de Panamá (Panamá), Luis Proaño, de Comefex (Ecuador), Joao de Nagi, de World Trade Center Brasil (Brasil), y Eunice Acha Ferrel, de Feicobol (Bolivia).

"Es un honor asumir en nombre de Ifema Madrid la vicepresidencia primera de Afida en su nueva Comisión Directiva, desde la que trabajaremos para reforzar la cooperación con nuestros homólogos del espacio iberoamericano, dentro de la misma línea de trabajo que la Institución Ferial de Madrid viene desarrollando desde hace décadas", ha destacado Martínez.

En ese sentido, ha subrayado que están ante "una excelente oportunidad para intensificar la mirada de España hacia Latinoamérica" y continuar estrechando "los lazos" que les unen "con los países del entorno internacional no europeo más cercano".

La nueva Comisión Directiva estará acompañada por el Consejo de Presidentes Honorarios, integrado por Fernando Gorbarán (Messe Frankfurt Argentina), que ahora finaliza su mandato como presidente de AFIDA; Mario Cajiao (Corferias), Ricardo Baquerizo (Expoplaza), Andrés López Valderrama (Corferias), y Rafael Roldán (CCMQ).

La renovación de autoridades se llevó a cabo en el marco del 55º Congreso Afida, que tuvo lugar en el recinto Noemundo de Bucaramanga (Colombia), en la que participaron líderes, asociaciones, recintos feriales, organismos internacionales y referentes de la industria MICE de once países de Iberoamérica con el objetivo de debatir sobre "innovación, sostenibilidad, inteligencia artificial y el futuro estratégico de la industria de reuniones en la región".