WOWist IA Audiovisual gana los 'The AI for Tourism Awards 2026' de Fitur y Segittur

Archivo - Segittur y Fitur lanzan la tercera edición del concurso 'The AI for Tourism Awards 2026'. - SEGITTUR - Archivo

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La solución WOWist IA Audiovisual, desarrollada por la compañía WOWIST, ha resultado ganadora de la tercera edición del concurso 'The AI for Tourism Awards 2026', organizado por Fitur y la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (Segittur), en el marco de Fitur Know-How & Export 2026.

La entrega de premios se ha celebrado en el Pabellón del Conocimiento de la Feria Internacional de Turismo, Fitur, tras la presentación de un total de 20 soluciones basadas en Inteligencia Artificial, según ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

Las candidaturas han sido evaluadas por un jurado experto en IA conforme a cinco criterios: grado de innovación, usabilidad, mejora de la experiencia del turista, originalidad y escalabilidad.

WOWist IA Audiovisual se ha alzado con el primer premio gracias a una propuesta que funciona como guía virtual inmersivo disponible 24 horas, accesible a través de WhatsApp o web sin necesidad de descargas. Mediante el uso de Inteligencia Artificial, la solución adopta la personalidad de personajes históricos o expertos locales para interactuar con los visitantes en su propio idioma y responder a sus preguntas en tiempo real.

El valor diferencial de la solución reside en su formato, ya que ofrece respuestas audiovisuales que integran voz, vídeos y recreaciones históricas generadas por IA, más allá del texto convencional. El jurado ha destacado especialmente su escalabilidad en red para destinos rurales y la solidez de la innovación como copiloto conversacional.

Entre las finalistas del certamen se han situado Sport4DIS, Data y Gestión de flujos turísticos con IA y Fast Innovation Turismo. Sport4DIS es una aplicación gratuita orientada a personas con movilidad reducida que permite acceder a una base de datos europea de plazas PMR, consultar normativa local, informar de incidencias y añadir nuevas plazas, combinando IA, sensores IoT y validación segura mediante la EU Blue Card.

Por su parte, Data y Gestión de flujos turísticos con IA es una plataforma que integra conocimiento local curado, un motor propio de IA entrenado en sostenibilidad y autenticidad, y un sistema avanzado de análisis del comportamiento del visitante, con el objetivo de generar itinerarios personalizados, reducir la masificación y proporcionar datos cualitativos en tiempo real a los destinos.

Fast Innovation Turismo, en cambio, se presenta como una plataforma basada en IA generativa que permite a destinos, empresas turísticas, guías y emprendedores crear, validar y lanzar nuevas experiencias turísticas de forma rápida, económica y basada en datos, acompañando el proceso desde la idea inicial hasta una experiencia lista para su comercialización.

SEGITTUR y FITUR impulsan esta iniciativa ante el creciente papel de la Inteligencia Artificial en el sector turístico, donde ya está transformando ámbitos como la personalización de experiencias, la gestión de reservas, la atención al cliente, los chatbots, el reconocimiento facial o la traducción.