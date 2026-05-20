Los XII Premios LOOK anuncian a sus 30 finalistas

Jesús Reyes, Sylvia Barrondo, Gonzalo Fuster-Fabra, Pilar Roldan Martín, Jesús María Montes-Fernández, Susana Salvadó, Julia González, Paco Alcaraz, Silvia Giralt, Lucía Gamero, Clara Sánchez De Ron, Óscar Mateo, Beatriz Peña, Concha Vela, Víctor Alonso, - IFEMA MADRID

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

Los XII Premios LOOK, organizados por Ifema Madrid, han anunciado los 30 finalistas en esta edición, tras una convocatoria que ha superado las 120 candidaturas, y dará a conocer a los ganadores en una gala que tendrá lugar el próximo 16 de junio.

Una duodécima edición que se enmarca en la próxima edición de la feria LOOK, que se celebrará del 13 al 15 de noviembre de 2026 en Ifema Madrid, con una propuesta renovada para el sector, ha indicado la institución ferial en un comunicado.

En total, son 30 finalistas para diez categorías. En la modalidad de Excelencia Empresarial serán finalistas Tempting Professional, Maison Karité y Termix en Peluquería y Enco, Cincos S.L. y Diagonal Medical Esthetic S.L.-Asirox en Estética.

En la categoría de Excelencia Profesional, se disputarán el galardón · Peluquería: Rafael Bueno Ruiz, Inma Álvarez Puig y Quantum Hair by JorgeX en Peluquería y Mónica Pasolea, Yvette Pons y Ana Puelles Lostao en Estética.

Respecto a la categoría de Diseño e Interiorismo, en la modalidad de salón peluquería se ha elegido finalistas a Manuel Cabezas Luxury Hair, Casa Arkhé y Jessica Fernández Bio Head Spa, mientras que se ha seleccionado al Centro de Belleza Nina Merli, Santa Calma y Meixela Centro de Estética Avanzada en la de salón de estética.

Completan la lista de finalistas Grupo 7, La Escuela de Estética del Grupo Aranda y Academia Premium by Lídia Casanova en la categoría de Excelencia en Formación; Cosmética Mímate, Mima Tu Cabello by Lara Fernández y Lav Towels, en la de Proyecto de Emprendimiento; Captain Cook Barber Products, Scens y The Ibruz Concept en la de Impacto Sectorial, y Mazuelas Profesional, Peluquería Paulino Gijón y SKEYNDOR S.L.U., en la de Proyecto Solidario.

PREMIOS DE HONOR

Asimismo, los Premios LOOK conceden dos Premios de Honor que, en esta edición, han recaído en María Luisa Sicilia, en la categoría de peluquería, y en Cristina Galmiche, en estética, en reconocimiento a sus destacadas trayectorias y a su contribución al desarrollo y prestigio del sector.

El jurado ha estado integrado por perfiles de reconocido prestigio y amplia experiencia en ámbitos como la belleza, la comunicación, la empresa y la imagen personal.

El comité está formado por Beatriz Peña, directora y editora de BellezaPura.com y periodista especializada en belleza y salud; Clara Courel, periodista, editora y prescriptora de tendencias; Clara Sánchez de Ron, redactora digital de belleza en TELVA; Concha Vela, presidenta de FANAE; Gonzalo Fuster-Fabra, abogado y consultor especializado en empresas del sector de la belleza; Isabel Juncosa, periodista especializada en belleza, salud y bienestar; Itziar Salcedo, periodista experta en belleza, salud y bienestar; Jesús Reyes, periodista experto en moda, Casa Real y estilista.

También por Jesús María Montes-Fernández, director de Flash Moda y Flash Moda Monográficos; Óscar Mateo, director del Área de Conocimiento y Estudios de Mercado de STANPA; Paco Alcaraz, estilista y caracterizador en RTVE; Pilar Roldán Martín, técnica especialista en Imagen Personal en Atresmedia; Sílvia Giralt Hernández, esteticista, visagista y presidenta del Gremio de Estética de Cataluña; Susana Salvadó, directora de la revista LOOK; Sylvia Barrondo, periodista y directora de la plataforma digital quehaydenuevo; Teresa de la Cierva, periodista especializada en belleza y estilo de vida; junto a Víctor Alonso, fundador y miembro de la junta directiva del Club Fígaro.