Un 0,1% del callejero peatonalizado, "timocarriles" y sólo 18% de Tarjetas Familias, balance de Más Madrid de los Pactos

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un "ridículo" 0,1% peatonalizado de los kilómetros del callejero de la ciudad, los "timocarriles" ciclistas, sólo entregadas el 18% de las Tarjetas Familias prometidas o 16 avales a empresas que no llegan al 3% de la inversión de 180 millones anunciada por el Gobierno municipal son algunos ejemplos que ha puesto Más Madrid para describir como "oportunidad perdida" la ejecución de los Pactos de la Villa, firmados hace hoy un año y propuestos por el grupo municipal que abandera Rita Maestre.

"Oportunidad perdida", "legislatura perdida" o "ciudad que arrastra los pies" han sido algunas de las expresiones más veces empledas en la comparecencia de prensa de Maestre, flanqueada por los ediles Jorge García Castaño, Javier Barbero, Esther Gómez y Pilar Perea.

Barbero, representante de Más Madrid en la que fuera mesa social de los Pactos de la Villa, ha lamentado que no ha habido respuesta para unos Servicios Sociales "saturados, incapaces de dar respuesta a la emergencia social y no por los magníficos trabajadores sino por un diseño que no funciona".

El foco lo ha puesto en las Tarjetas Familias, prometidas 27.000 en agosto de 2020, de las que "sólo han cumplido un 18% con unas 5.000". También ha criticado que el Gobierno únicamente haya cambiado el nombre de un programa de conciliación, sin dotarle de presupuesto, y que "no existe el fondo social del alquiler, ni han hecho el prometido estudio de infravivienda, solamente se han dedicado a enajenar suelo público residencial".

CRIMINALIZACIÓN DE LAS DESPENSAS SOLIDARIAS

Barbero ha remarcado que, "a pesar del Gobierno", Madrid "es una ciudad viva". El ejemplo son las colas del hambre, a las que "no se les ha dado la respuesta adecuada con la Tarjeta Familias sino que más bien se ha criminalizado a las despensas solidarias", que son las que dan vitalidad a Madrid.

En la mesa de estrategia de la ciudad estuvo Esther Gómez, que ha incluido en el 'debe' del Gobierno municipal la comprometida M-35, la red de transporte público con autobuses de alta capacidad para conectar los distritos del exterior de la M-30 entre sí.

BICIMAD GO "SE LO SACARON DE LA MANGA"

Tampoco se ha avanzado "en la tarifa plana de BiciMAD, ni en la integración de BiciMAD en el abono transporte" pero sí "se han sacado de la manga BiciMAD Go, porque no se habló en los Pactos, un servicio diez veces más caro que genera problemas porque se utilizan los mismos recursos humanos y materiales". Muestra de ese "fracaso" es que "de todas las autorizaciones sólo dos empresas, la EMT y otra, han seguido adelante con el servicio".

Gómez también se ha referido a las peatonalizaciones pactadas con las que ganar espacio para el peatón. "Sólo se plantean micropeatonalizaciones, que son un 0,1 por ciento de los kilómetros de callejero de la ciudad, algo ridículo", ha indicado Esther Gómez, que se ha referido además a "peatonalizaciones de 100 metros o en calles donde casi no hay tráfico".

"Tampoco se ha avanzado en el modelo ciclista ni en las infraestructuras porque sólo han desarrollado 12 kilómetros inseguros y sin conexión, conocidos en el sector como 'timocarriles'", ha ironizado la concejala.

EL "PAPEL POBRE" DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO

Jorge García Castaño estuvo en la mesa económica de los Pactos de la Villa. De lo poco positivo un año después destaca la estrategia de clusters, iniciada por el gobierno de Ahora Madrid. El edil ha arremetido contra el estado de los avales y ayudas a empresas porque son un "absoluto fracaso", con 16 concedidos, un 3 por ciento de la inversión de 180 millones anunciada por la vicealcaldesa, Begoña Villacís.

En la misma línea va la extensión del programa de empleo Vallecas Laboral, "sin avances prácticamente", igual que la ampliación de Mercamadrid o la Agencia para el Empleo, que ha desempeñado "un papel pobre en la pandemia".

"Ni nos hemos presentado a Capital Europa de Innovación porque no tenemos méritos", ha incluido García Castaño. El edil se ha definido como un optimista porque cree que "Madrid siempre vuelve y la economía va a remontar".

"DE MIL MILLONES DE SUPERÁVIT A ENDEUDARNOS"

Jorge García Castaño ha coincidido con sus compañeros en que ha sido "una oportunidad de solventar problemas históricos de desigualdad". "Se ha tirado por la basura una tremenda oportunidad porque no tienen reglas fiscales y se ha pasado de mil millones de superávit a endeudarnos, además de tener los fondos europeos", ha enumerado.

En materia cultural, Pilar Perea ha señalado que de los 500.000 euros comprometidos para la adquisición de obras de arte en 2020 como medida urgente de apoyo a artistas "sólo se han gastado 30.000". Además en el presupuesto "no hay ni un euro para creadores en el plan de subvenciones" y se ha dejado de incentivar el programa, del mandato anterior, de cesión de material técnico a compañías.

La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, no se arrepiente de que su formación propusiera hace un año los después conocidos como Pactos de la Villa, aunque hayan sido finalmente capitalizados por "un alcalde sin ideas", José Luis Martínez-Almeida". "Hicimos lo que nos correspondía", ha asegurado la edil, que ha afirmado sentirse "orgullosa" de haberlo hecho.